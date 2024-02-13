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В Екатеринбурге мужчину чуть не затянуло под трамвай

11.06 Среда, 21 февраля 2024
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на трамвайной остановке, расположенной на перекрестке улиц Бакинских комиссаров – Кировоградская, произошла неприятная ситуация, едва не закончившаяся печальным исходом. Пешехода едва не затянуло под трамвай.

Инцидент произошёл сегодня, 21 февраля, утром, примерно в 07.30. Момент попавший на камеру видеонаблюдения опубликовали в телеграм-канале «Екатеринбург. Главное». На кадрах видно, как стоявший на остановке пешеход вдруг падает и скользит ногами на трамвайную линию, сразу после того, как транспорт начал двигаться. Была ли тому виной снежная куча, возле которой он стоял, или одежда, которая могла зацепиться за трамвай, – неизвестно.

По данным телеграм-канала, из-за этой ситуации трамвайное движение было остановлено почти на час. Сообщается, что на место происшествия приезжала полиция.

Официальных комментариев по поводу данного инцидента ещё не было.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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