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В Екатеринбурге мужчину чуть не затянуло под трамвай
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на трамвайной остановке, расположенной на перекрестке улиц Бакинских комиссаров – Кировоградская, произошла неприятная ситуация, едва не закончившаяся печальным исходом. Пешехода едва не затянуло под трамвай.
Инцидент произошёл сегодня, 21 февраля, утром, примерно в 07.30. Момент попавший на камеру видеонаблюдения опубликовали в телеграм-канале «Екатеринбург. Главное». На кадрах видно, как стоявший на остановке пешеход вдруг падает и скользит ногами на трамвайную линию, сразу после того, как транспорт начал двигаться. Была ли тому виной снежная куча, возле которой он стоял, или одежда, которая могла зацепиться за трамвай, – неизвестно.
По данным телеграм-канала, из-за этой ситуации трамвайное движение было остановлено почти на час. Сообщается, что на место происшествия приезжала полиция.
Официальных комментариев по поводу данного инцидента ещё не было.
Инцидент произошёл сегодня, 21 февраля, утром, примерно в 07.30. Момент попавший на камеру видеонаблюдения опубликовали в телеграм-канале «Екатеринбург. Главное». На кадрах видно, как стоявший на остановке пешеход вдруг падает и скользит ногами на трамвайную линию, сразу после того, как транспорт начал двигаться. Была ли тому виной снежная куча, возле которой он стоял, или одежда, которая могла зацепиться за трамвай, – неизвестно.
По данным телеграм-канала, из-за этой ситуации трамвайное движение было остановлено почти на час. Сообщается, что на место происшествия приезжала полиция.
Официальных комментариев по поводу данного инцидента ещё не было.
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В Екатеринбурге на улице Титова случилось ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля
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17 февраля 2024