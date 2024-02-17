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Три десятка человек пришлось эвакуировать из горящего дома в Каменске-Уральском
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Пожар в одной из квартир потревожил жителей девятиэтажки в Каменске-Уральском Свердловской области. Несмотря на дневное время происшествия, многие из них находились дома.
Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Лермонтова поступило в пожарную часть Каменска-Уральского днём, в начале двенадцатого. По прибытии на место происшествия выяснилось, то горит квартира на шестом этаже высотного здания. Захватив с собой дыхательные аппараты, пожарные первым делом провели эвакуацию дома. Всего ими было выведено на улицу 30 жильцов. Особенно тяжело было эвакуировать семерых человек, которые оказались в задымлённых коридорах. Тут-то и пригодилось спасательное оборудование.
После того, как жильцы горящего дома оказались на улице, пожарные уже могли больше не отвлекаться от борьбы с пламенем. Менее, чем за двадцать минут они смогли локализовать огонь на площади 12 квадратных метров, а уже к половине первого и погасили пламя, и осуществили проливку, и разобрали сгоревшие конструкции.
Как сообщает телеграм-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский», в тушении пожара были задействованы 7 единиц техники и 21 человек личного состава. Благодаря их оперативной работе ЧП обошлось без пострадавших.
Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Лермонтова поступило в пожарную часть Каменска-Уральского днём, в начале двенадцатого. По прибытии на место происшествия выяснилось, то горит квартира на шестом этаже высотного здания. Захватив с собой дыхательные аппараты, пожарные первым делом провели эвакуацию дома. Всего ими было выведено на улицу 30 жильцов. Особенно тяжело было эвакуировать семерых человек, которые оказались в задымлённых коридорах. Тут-то и пригодилось спасательное оборудование.
После того, как жильцы горящего дома оказались на улице, пожарные уже могли больше не отвлекаться от борьбы с пламенем. Менее, чем за двадцать минут они смогли локализовать огонь на площади 12 квадратных метров, а уже к половине первого и погасили пламя, и осуществили проливку, и разобрали сгоревшие конструкции.
Как сообщает телеграм-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский», в тушении пожара были задействованы 7 единиц техники и 21 человек личного состава. Благодаря их оперативной работе ЧП обошлось без пострадавших.
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