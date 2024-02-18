Пассажиры рейса «Сургут – Екатеринбург» устроили на борту дебош

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Два пассажира не долетели в Екатеринбург, как изначально планировали. Сев в самолёт в Сургуте, они поссорились, да сделали это так пылко, что обоих пришлось высаживать.Причина ссоры двух мужчин неизвестна, но, видимо, она была очень серьёзной, раз оппоненты не могли успокоиться даже под угрозой никуда не полететь и, таким образом, впустую лишиться денег, потраченных на билеты. Как сообщает пресс-служба, МВД горячей ссоре поспособствовало излишние возлияние горячительными перед полётом. В итоге орущих друг на друга пьяных мужчин высадили из самолёта и отвели в помещение полиции на воздушном транспорте.Присутствие полицейских дебоширов тоже не отрезвило. Один из них свой гнев переключил на людей в погонах, когда те попросили пройти проверку на алкотестере. В итоге ему выписали штраф, а помимо этого запустили в производство дело о нецензурной брани в адрес представителя власти. Чуть более сговорчивый и спокойный участник ссоры проверку алкотестером прошёл и «попал» только на штраф за пребывание в общественном месте в пьяном виде.