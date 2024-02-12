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В Нижнем Тагиле девушка на «ВАЗе» попала под поезд
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, 19 февраля, в Нижнем Тагиле на улице Вагульская тепловоз протаранил выехавший на железнодорожный переезд «ВАЗ» под управлением 30-летний девушки.
По предварительным данным, девушка проигнорировала запрещающей сигнал светофора и звуковое оповещение, вследствие чего попала под поезд на своей машине. Её с переломом рёбер доставили в больницу. Машинист тепловоза в аварии не пострадал.
По факту ДТП проводится проверка, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Также надзорные мероприятия проводит Уральская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, девушка проигнорировала запрещающей сигнал светофора и звуковое оповещение, вследствие чего попала под поезд на своей машине. Её с переломом рёбер доставили в больницу. Машинист тепловоза в аварии не пострадал.
По факту ДТП проводится проверка, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Также надзорные мероприятия проводит Уральская транспортная прокуратура.
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