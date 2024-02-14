В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП на улице Горького





– напомнили в пресс-группе.

«Согласно КоАП РФ, оставление места ДТП влечет за собой лишение водительских прав сроком от 1 до 1,5 лет или административный арест до 15 суток»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут очевидцев аварии, которая произошла сегодня утром напротив 51-го дома по улице Горького. Там, на пешеходном переходе, примерно в 08.30 неизвестный водитель сбил 16-летнюю девушку.Она отделалась ушибами, поэтому смогла самостоятельно обратиться в больницу за помощью. Известно, что водитель ехал со стороны Малышева в сторону Карла Маркса.Всех, кто может что-либо знать об этой аварии, просят сообщить по номеру «02» («102»), или обращаться по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 20. В городском ГИБДД водителю, сбившему девушку, рекомендуют самостоятельно обратиться в полицию для дачи показаний.