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В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП на улице Горького
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге ищут очевидцев аварии, которая произошла сегодня утром напротив 51-го дома по улице Горького. Там, на пешеходном переходе, примерно в 08.30 неизвестный водитель сбил 16-летнюю девушку.
Она отделалась ушибами, поэтому смогла самостоятельно обратиться в больницу за помощью. Известно, что водитель ехал со стороны Малышева в сторону Карла Маркса.
Всех, кто может что-либо знать об этой аварии, просят сообщить по номеру «02» («102»), или обращаться по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 20. В городском ГИБДД водителю, сбившему девушку, рекомендуют самостоятельно обратиться в полицию для дачи показаний.
Она отделалась ушибами, поэтому смогла самостоятельно обратиться в больницу за помощью. Известно, что водитель ехал со стороны Малышева в сторону Карла Маркса.
Всех, кто может что-либо знать об этой аварии, просят сообщить по номеру «02» («102»), или обращаться по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 20. В городском ГИБДД водителю, сбившему девушку, рекомендуют самостоятельно обратиться в полицию для дачи показаний.
«Согласно КоАП РФ, оставление места ДТП влечет за собой лишение водительских прав сроком от 1 до 1,5 лет или административный арест до 15 суток»,
– напомнили в пресс-группе.
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