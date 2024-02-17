В Екатеринбурге на мужчину напали, когда он приехал за услугами 18+

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Екатеринбуржец решил воспользоваться услугами 18+. Когда он приехал к девушке, его избили и обокрали двое мужчин. Об этом сообщило издание Е1.Мужчина договорился о встрече с девушкой по адресу Мичурина 46Б за 4000 рублей. Ее он нашел в телеграме.«Она меня встретила, на вид очень приятная девушка, она мне понравилась. Проводила в ванну. Я разделся и начал принимать душ, а когда я вышел, на меня неожиданно накинулись два человека, они были в масках и с битами», — рассказал мужчина изданию.Екатеринбуржца били, пока он не перевел 30 тысяч рублей, которые ему пришлось занять у знакомых. Когда он попытался бежать, его схватили и посадили в подвал. Позже ему удалось оттуда сбежать.«До настоящего времени возможный пострадавший в полицию не обращался. Гражданину, если в отношении него действительно были совершены противоправные действия, рекомендуется обратиться в отдел полиции №1 на ул. Толмачева, 26», — прокомментировали в полиции.