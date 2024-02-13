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В Свердловской области на трассе произошло ДТП с участием легковушки и грузовика
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В МЧС, 17 февраля, в 14.07 поступило сообщение об аварии в Краснотурьинском городском округе.
ДТП произошло на четвертом километре автодороги Серов – Ивдель с участием легкового автомобиля "ВАЗ 21102" и грузового автомобиля "Shacman SX33186V366".
В аварии есть пострадавшие, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«К месту ДТП выезжало пожарно-спасательное подразделение (1 единица техники и 5 человек личного состава), которые с помощью специнструмента провели деблокирование пострадавшего из поврежденного автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД», — сообщает ведомство.
ДТП произошло на четвертом километре автодороги Серов – Ивдель с участием легкового автомобиля "ВАЗ 21102" и грузового автомобиля "Shacman SX33186V366".
В аварии есть пострадавшие, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«К месту ДТП выезжало пожарно-спасательное подразделение (1 единица техники и 5 человек личного состава), которые с помощью специнструмента провели деблокирование пострадавшего из поврежденного автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД», — сообщает ведомство.
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