В Свердловской области в ночном клубе произошел конфликт, который закончился кровью

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В ночном клубе между мужчинами произошел конфликт. Один из мужчин ушел из клуба, а потом вернулся уже с ножем и начал внезапно бить оппонентов лезвием, стараясь попасть точно в лицо. Об этом сообщил тг-канал «ЧП России | Инцидент».На видео, которое предоставил тг-канал, видно как мужчина разговаривает с отдыхающей в клубе компанией. После чего наносит неожиданный удар в лицо, предположительно держа в руках нож. Начинается драка. Уже на другом видео показана лужа крови.«Трое парней получили серьезные ранения. Одного из них пришлось перемещать на вертолете в реанимацию Екатеринбурга», — пишет тг-канал.