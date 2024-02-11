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В Свердловской области в ночном клубе произошел конфликт, который закончился кровью
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В ночном клубе между мужчинами произошел конфликт. Один из мужчин ушел из клуба, а потом вернулся уже с ножем и начал внезапно бить оппонентов лезвием, стараясь попасть точно в лицо. Об этом сообщил тг-канал «ЧП России | Инцидент».
На видео, которое предоставил тг-канал, видно как мужчина разговаривает с отдыхающей в клубе компанией. После чего наносит неожиданный удар в лицо, предположительно держа в руках нож. Начинается драка. Уже на другом видео показана лужа крови.
«Трое парней получили серьезные ранения. Одного из них пришлось перемещать на вертолете в реанимацию Екатеринбурга», — пишет тг-канал.
На видео, которое предоставил тг-канал, видно как мужчина разговаривает с отдыхающей в клубе компанией. После чего наносит неожиданный удар в лицо, предположительно держа в руках нож. Начинается драка. Уже на другом видео показана лужа крови.
«Трое парней получили серьезные ранения. Одного из них пришлось перемещать на вертолете в реанимацию Екатеринбурга», — пишет тг-канал.
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