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Мужчину в Нижнем Тагиле жестоко избили на улице
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ночью 16 февраля, в центре Нижнего Тагила на проспекте Ленина, 57, неизвестный мужчина был жестоко избит. Видео с инцидентом появилось в тг-канале «Инцидент Нижний Тагил».
«Сотрудник КТ "Родина" избил парня, сбросив его с лестницы и добивал, пиная ногой по голове. Прямо со всей дури бил и пинал его по голове. Предположительно избили наркомана. Но кем бы он ни был, разве ж можно так жестоко избивать людей? Он так и оставил его потом лежать избитого на морозе на снегу», — описывает ситуацию женщина снявшая видео.
Женщина описала жертву нападения, как седого мужчину лет 50-ти, худощавого телосложения, рост около 190 см.
Полиция Нижнего Тагила подтвердила информацию о нападении изданию Е1. Проводится проверка.
«Сотрудник КТ "Родина" избил парня, сбросив его с лестницы и добивал, пиная ногой по голове. Прямо со всей дури бил и пинал его по голове. Предположительно избили наркомана. Но кем бы он ни был, разве ж можно так жестоко избивать людей? Он так и оставил его потом лежать избитого на морозе на снегу», — описывает ситуацию женщина снявшая видео.
Женщина описала жертву нападения, как седого мужчину лет 50-ти, худощавого телосложения, рост около 190 см.
Полиция Нижнего Тагила подтвердила информацию о нападении изданию Е1. Проводится проверка.
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