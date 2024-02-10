В Алапаевске пожарные спасли двоих детей при пожаре

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Алапаевске на втором этаже в одной из квартир на улице Пушкина вспыхнул пожар площадью два квадратных метра.Информация о пожаре стала известна в 07:34. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуировано девять человек, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Пострадавших нет.Пожар был потушен в течение шести минут. В тушении были задействованы три спецмашины и 12 человек личного состава