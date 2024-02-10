Возрастное ограничение 18+
В Алапаевске пожарные спасли двоих детей при пожаре
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Алапаевске на втором этаже в одной из квартир на улице Пушкина вспыхнул пожар площадью два квадратных метра.
Информация о пожаре стала известна в 07:34. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуировано девять человек, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Пострадавших нет.
Пожар был потушен в течение шести минут. В тушении были задействованы три спецмашины и 12 человек личного состава
Информация о пожаре стала известна в 07:34. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуировано девять человек, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Пострадавших нет.
Пожар был потушен в течение шести минут. В тушении были задействованы три спецмашины и 12 человек личного состава
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Арамиле пожарные спасли двоих детей при пожаре
10 февраля 2024
10 февраля 2024