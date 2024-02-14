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В Екатеринбурге на улице Титова случилось ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Инцидент произошел на улице Титова в районе Вторчермет. В результате легковая машина, которая столкнулась с трамваем, получила сильные повреждения передней части. Об этом сообщает издание Е1.
«Трамвай ехал с конечной станции «Вторчермет» в сторону центра. Протаранил легковушку», — передал очевидец изданию Е1.
ГИБДД сообщило изданию, что никто не пострадал.
Вчера также произошло ДТП с участием общественного транспорта. Столкнулись три автомобиля и троллейбус на перекрестке Крауля и Репина. Пострадала женщина.
«Трамвай ехал с конечной станции «Вторчермет» в сторону центра. Протаранил легковушку», — передал очевидец изданию Е1.
ГИБДД сообщило изданию, что никто не пострадал.
Вчера также произошло ДТП с участием общественного транспорта. Столкнулись три автомобиля и троллейбус на перекрестке Крауля и Репина. Пострадала женщина.
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