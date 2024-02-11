Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге мошенники чуть не похитили 700 тысяч рублей у пенсионерки

12.37 Суббота, 17 февраля 2024
Фото: УМВД России по Екатеринбургу
15 февраля в офисе Газпромбанка на ул. Серова наряд патрульно-постовой службы, сотрудники уголовного розыска, а также банковские работники полтора часа уговаривали пенсионерку, 1950 года рождения, не переводить 700 тысяч рублей незнакомке. Об этом сообщает УМВД России по Екатеринбургу.

Менеджеры кредитной организации обратили внимание на то, что клиентка находится напряжении и постоянно разговаривает по телефону. Когда сотрудники спрашивали о целях снятия наличных, женщина отвечала уклончиво и постоянно поторапливала работников. Руководитель филиала решила сообщить об этом в службу безопасности и в полицию.

«Пенсионерке позвонила некая девушка, которая назвалась Настей, и сообщила, что является невестой ее сына. Якобы 23 февраля у них состоится свадьба, поэтому неплохо было бы маме сделать подарок – оплатить торжества. При этом «будущая невестка» запретила звонить сыну, так как в таком случае не получится сюрприза. Цена вопроса составила 700 тысяч рублей», — рассказывает УМВД.

Женщина пришла в себя только после того, как сотрудники полиции забрали у нее телефон и сами начали разговор с мошенницей. Но даже тогда афериста продолжала притворяться невестой. Все завершилось тем, что в банк приехал сын и заявил, что у него нет никакой невесты

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Екатеринбуржцы должны более 32 миллионов по административным штрафам
11 февраля 2024
«Закладчика» мефедрона поймали в Екатеринбурге
13 февраля 2024
В Екатеринбурге четыре автобуса задержали из-за нарушений правил эксплуатации
08 февраля 2024
Девочка чуть не стала жертвой стаи диких псов в Нижнем Тагиле
11 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Свердловской области ДТП всё чаще оформляют по европротоколам через приложения

Автострахование и киберриски обсудили на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:24 Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области будут обучаться духовно-нравственному просвещению
14:56 Избирательные участки в Свердловской области проверили на действие в экстренных ситуациях
14:33 В Сысерти нашли мертвым майора полиции
14:05 После сноса аварийного дома жительница Каменска-Уральского осталась без жилья
12:37 В Екатеринбурге мошенники чуть не похитили 700 тысяч рублей у пенсионерки
11:32 В Екатеринбурге нашли «царские» вакцины во время археологических раскопок
10:51 Музыкальный клип о Екатеринбурге взял награды на фестивале короткометражного кино
21:49 После сообщений о смерти Навального в Екатеринбурге появились стихийные мемориалы
21:04 Фестиваль «Переборщи!» заканчивается в Сысерти
20:22 Грузовик сбил пожилую пешеходку в Ивделе
19:41 «Жизньмарт» снова просит екатеринбуржцев покормить птиц
19:07 Серьёзная травма жительницы Нижней Туры обойдётся туроператору почти в миллион
18:34 Животным екатеринбургского приюта «Клякса» срочно необходимо тепло
17:39 Синоптики предупреждают о сильных перепадах температуры в Свердловской области
17:13 Шесть автобусных маршрутов в Екатеринбурге на один день изменят схему движения
16:56 Екатеринбургские зооволонтёры спасли двух кошек
16:12 В Тавде сотрудник МЧС с очевидцем спасли двух человек из горящего дома
15:26 Белоярская прокуратура обязала администрацию поставить освещениях на улицах местного посёлка
14:51 За два года в Екатеринбурге стало на 2,5 тысячи многодетных семей больше
14:32 Живописец выставил на продажу свои картины, чтобы помочь в сборе на лечение тюменскому мальчику
14:07 Ехавшие через Нижний Тагил пассажиры «Ласточек» пожаловались на массовую задержку поездов
13:56 Родители Миши Бахтина со СМА выиграли суд у свердловского Минздрава
13:20 В Свердловской области из-за ДТП с грузовиками перекрыто движение на Тюменском тракте
12:44 В Екатеринбурге мужчина ударил женщину за отказ купить ему кофе
12:20 В школе Екатеринбурга пятиклассник сломал нос сверстнику из-за цвета рюкзака
11:48 Восемь лет получил екатеринбуржец за убийство сожительницы
Все новости Свердловской области
16:52 СК: организована проверка по факту смерти Алексея Навального
16:28 В УФСИН заявили о смерти Алексея Навального
15:55 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
15:45 Более 20 детей почувствовали себя плохо после патриотического мероприятия в калининградской школе
15:24 СКР: калининградские школьники отравились неизвестным токсичным веществом
14:45 Власти Казахстана обсуждают фиксированный коридор цен на яйца
13:44 На Солнце произошла очередная вспышка высшего балла
12:52 В ХМАО новорожденному ребенку дали имя Владимир-Путин
12:25 В Сенегале после массовых протестов признали перенос президентских выборов неконституционным
11:45 Гладков: при ударе по Белгороду погибли 7 человек, ранены 19
17:38 Минздрав РФ уточнил количество погибших и раненых в Белгороде
17:09 Инфляция в Аргентине за год составила более 250%
17:03 В России резко вырос спрос на психологов
16:05 Губернатор Гладков: в Белгороде при ударе погибли пять человек, в том числе ребенок
15:03 В Белгороде при ракетной атаке поврежден торговый центр, есть погибшие
14:41 В Санкт-Петербурге осудили отца, который заставлял сына воровать
14:32 В Германии экс-прокурор-лунатик обвинен в насилии над собственным сыном
14:24 Число недвижимости, распроданной на торгах, выросло на 5%
14:15 За 2023 год из российских школ уволились более 193 тысяч учителей
13:30 Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в московском аэропорту
13:04 В Канзас-Сити в результате стрельбы на празднике пострадали 29 человек, один погиб
16:34 В школах Туркменистана учениц начали проверять на девственность
16:18 В Белогородской области из-за гололёда машину скорой буксировала пожарная
15:05 Петербуржец получил пожизненное за изнасилование собственных детей
14:08 Набиуллина: гражданам возмещают менее 10% средств, похищенных телефонными мошенниками
18:12 МЧС: в Москве кот спас ребенка от пожара
Все новости России и мира
16:24 Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области будут обучаться духовно-нравственному просвещению
14:56 Избирательные участки в Свердловской области проверили на действие в экстренных ситуациях
14:33 В Сысерти нашли мертвым майора полиции
14:05 После сноса аварийного дома жительница Каменска-Уральского осталась без жилья
12:37 В Екатеринбурге мошенники чуть не похитили 700 тысяч рублей у пенсионерки
11:32 В Екатеринбурге нашли «царские» вакцины во время археологических раскопок
10:51 Музыкальный клип о Екатеринбурге взял награды на фестивале короткометражного кино
21:49 После сообщений о смерти Навального в Екатеринбурге появились стихийные мемориалы
21:04 Фестиваль «Переборщи!» заканчивается в Сысерти
20:22 Грузовик сбил пожилую пешеходку в Ивделе
19:41 «Жизньмарт» снова просит екатеринбуржцев покормить птиц
19:07 Серьёзная травма жительницы Нижней Туры обойдётся туроператору почти в миллион
18:34 Животным екатеринбургского приюта «Клякса» срочно необходимо тепло
17:39 Синоптики предупреждают о сильных перепадах температуры в Свердловской области
17:13 Шесть автобусных маршрутов в Екатеринбурге на один день изменят схему движения
16:56 Екатеринбургские зооволонтёры спасли двух кошек
16:12 В Тавде сотрудник МЧС с очевидцем спасли двух человек из горящего дома
15:26 Белоярская прокуратура обязала администрацию поставить освещениях на улицах местного посёлка
14:51 За два года в Екатеринбурге стало на 2,5 тысячи многодетных семей больше
14:39 Росреестр Прикамья разъясняет нюансы перераспределения долей по маткапиталу
14:38 Ученые ПНИПУ разработали способ, облегчающий производство литейных отливок
14:32 Живописец выставил на продажу свои картины, чтобы помочь в сборе на лечение тюменскому мальчику
14:07 Ехавшие через Нижний Тагил пассажиры «Ласточек» пожаловались на массовую задержку поездов
13:56 Родители Миши Бахтина со СМА выиграли суд у свердловского Минздрава
13:20 В Свердловской области из-за ДТП с грузовиками перекрыто движение на Тюменском тракте
12:44 В Екатеринбурге мужчина ударил женщину за отказ купить ему кофе
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK