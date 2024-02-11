В Екатеринбурге мошенники чуть не похитили 700 тысяч рублей у пенсионерки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

15 февраля в офисе Газпромбанка на ул. Серова наряд патрульно-постовой службы, сотрудники уголовного розыска, а также банковские работники полтора часа уговаривали пенсионерку, 1950 года рождения, не переводить 700 тысяч рублей незнакомке. Об этом сообщает УМВД России по Екатеринбургу.Менеджеры кредитной организации обратили внимание на то, что клиентка находится напряжении и постоянно разговаривает по телефону. Когда сотрудники спрашивали о целях снятия наличных, женщина отвечала уклончиво и постоянно поторапливала работников. Руководитель филиала решила сообщить об этом в службу безопасности и в полицию.«Пенсионерке позвонила некая девушка, которая назвалась Настей, и сообщила, что является невестой ее сына. Якобы 23 февраля у них состоится свадьба, поэтому неплохо было бы маме сделать подарок – оплатить торжества. При этом «будущая невестка» запретила звонить сыну, так как в таком случае не получится сюрприза. Цена вопроса составила 700 тысяч рублей», — рассказывает УМВД.Женщина пришла в себя только после того, как сотрудники полиции забрали у нее телефон и сами начали разговор с мошенницей. Но даже тогда афериста продолжала притворяться невестой. Все завершилось тем, что в банк приехал сын и заявил, что у него нет никакой невесты