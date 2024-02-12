В Тавде сотрудник МЧС с очевидцем спасли двух человек из горящего дома





– рассказали в МЧС. «Прибыв к месту, Алексей Филимонов увидел, что из-под крыши дома идет густой дым, из крытого двора и надворных построек уже вырываются языки пламени, а также из окна дома пытаются эвакуироваться люди. Им уже пытался помочь сосед по улице Кирилл Заболоцкий»,





– отметили их коллеги. «Вовремя принятые действия Алексеем Филимоновым и неравнодушным гражданином Кириллом Заболоцким позволили избежать жертв на пожаре»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Тавде сотрудник МЧС, по счастливой случайности во вне рабочее время оказавшийся неподалеку от дома, в котором вспыхнул пожар, вместе с ещё одним очевидцем спасли двух человек.Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, Алексей Филимонов, инспектор отдела надзорной безопасности, сразу сообщил о пожаре, как только увидел столб дыма, растущий из частного сектора. Он был на машине, поэтому сразу поехал в сторону горящего дома, чтобы убедиться в том, что никому не угрожает опасность.Вместе с очевидцем инспектор госпожнадзора помогли выбраться через окно хозяйке дома, а затем ещё одному мужчине, следовавшему за женщиной. Убедившись, что в доме никого не осталось, они отвели погорельцев в безопасное место. Особое значение их поступку придаёт тот факт, что через несколько минут после спасения над окном, через которое эвакуировались люди, загорелся электрический кабель.