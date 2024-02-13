В Свердловской области из-за ДТП с грузовиками перекрыто движение на Тюменском тракте





– говорится в сообщении УГИБДД по региону. «Призываем автомобилистов планировать поездки с учётом временных ограничений, двигаться с безопасной скоростью, учитывать состояние погодных и дорожных условий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловском области на 31-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень столкнулись два грузовых автомобиля MAN и Volvo, в результате чего движение в сторону уральской столицы оказалось перекрыто.По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали. На месте происшествия сотрудники ГИБДД и МЧС проводят работы по ликвидации последствий аварии. Объезд участка организован на 34-м километре Тюменского тракта через разворот.