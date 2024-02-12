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В школе Екатеринбурга пятиклассник сломал нос сверстнику из-за цвета рюкзака
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В минувший вторник, 13 февраля, в одной из школ Екатеринбурга между учениками пятых классов произошёл конфликт, поводом для которого стал цвет рюкзака. Он не понравился одному из мальчиков, и он решил, что он это даёт ему право ударить сверстника.
Такую версию привела мама пострадавшего ребёнка на портале «Е1». Со слов женщины, мальчик подошёл к её сыну, сказал, что у него «бабский» рюкзак, и ударил. Момент попал на школьную камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что юноша несколько раз ударил ровесника в лицо.
Рюкзак был ярким с фиолетовыми лямками. По словам родительницы, сейчас её сын лежит в больнице. Ему поставили диагноз «перелом носа со смещением». Также сообщается, что у мальчика оказался сколот зуб.
Женщина обратилась с заявлением в полицию. По данным издания, она обратилась в тот отдел, где, по неподтверждённым данным, работает отец напавшего мальчика.
В городском УМВД заявили, что заявление родителей пострадавшего ребёнка они зарегистрировали, а их сына направили на судебно-медицинское освидетельствование для установления степени вреда здоровью. Также служба ПДН территориального ОВД организовала проверку.
Такую версию привела мама пострадавшего ребёнка на портале «Е1». Со слов женщины, мальчик подошёл к её сыну, сказал, что у него «бабский» рюкзак, и ударил. Момент попал на школьную камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что юноша несколько раз ударил ровесника в лицо.
«При этом он [обидчик] говорил, что ему ничего не будет, потому что у него папа начальник. В лицее он прославился безобразным поведением»,
– заявила екатеринбурженка.
Рюкзак был ярким с фиолетовыми лямками. По словам родительницы, сейчас её сын лежит в больнице. Ему поставили диагноз «перелом носа со смещением». Также сообщается, что у мальчика оказался сколот зуб.
Женщина обратилась с заявлением в полицию. По данным издания, она обратилась в тот отдел, где, по неподтверждённым данным, работает отец напавшего мальчика.
В городском УМВД заявили, что заявление родителей пострадавшего ребёнка они зарегистрировали, а их сына направили на судебно-медицинское освидетельствование для установления степени вреда здоровью. Также служба ПДН территориального ОВД организовала проверку.
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