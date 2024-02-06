Выпавшую из окна екатеринбургской высотки девушку спас сугроб

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Упасть с высоты 20 этажа и выжить — это случай из разряда чудесного. Именно такое чудо произошло сегодня в Екатеринбурге.В соцсетях сегодня распространилась информация, что с огромной высоты — из окна квартиры на 20 этаже одной из высоток жилого комплекса «Янтарная Долина» — выпал человек. Ближе к вечеру появились подробности. Как выяснилось, выпавшей оказалась 26-летняя девушка. Разумеется, такой затяжной полёт до земли не мог обойтись без последствий. При падении девушка получила многочисленные травмы и теперь ею занимаются врачи одной из местных больниц.Как поясняет телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», «чуду» позволил случиться большой сугроб, который значительно смягчил «финиш» падения. Но объяснение это ничуть не уменьшает невероятности происшествия, ведь известны случаи, когда насмерть разбивались люди, упавшие с подобной высоты — примерно 60 метров — в воду.