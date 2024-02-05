Возрастное ограничение 18+

На заседании МЧС России Свердловскую область вспомнили в связи с пожарами

18.18 Среда, 14 февраля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Москве прошло расширенное заседание коллегии Министерства чрезвычайных ситуаций России. В частности, на нём подводили итоги 2023 года, и Свердловскую область упомянули в связи с печальным обстоятельством.

Цифры прошлогодних катастроф озвучивал в своём выступлении на заседании глава «спасательного» ведомства Александр Куренков. Он сообщил, что подразделения МЧС участвовали в ликвидации последствий свыше 300 чрезвычайных ситуаций по всей стране. Пии этом ими было спасено более шести тысяч человек. В основном чрезвычайные ситуации — это пожары и, напротив, паводки, которые в прошлом году они затронули 72 субъекта Российской Федерации.

Свердловская область оказалась одним из самых «легковоспламеняющихся» регионов страны. В пожароопасный сезон, по словам Александра Куренкова, здесь сложилась наиболее сложная обстановка в связи с ландшафтами пожарами. Сравниться с ней по степени сложности могли только Курганская и Тюменская области. Всего по России в прошлом году было уничтожено огнём более 6,5 тысяч строений, а от пожаров, грозивших выжечь целые улицы и кварталы, были защищены 35 населённых пунктов в 9 субъектах РФ.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
По итогам 2023 года Свердловская область стала лидером антирейтинга «грязнуль»
05 февраля 2024
Свердловская область возглавила рейтинг самых грязных рек России
05 февраля 2024
Солидный юбилей отметила Свердловская прокуратура
05 февраля 2024
Свердловская область вошла в топ-5 по турпотоку в горный Сочи
13 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В круге втором. Громкое дело об убийстве в Екатеринбурге будут рассматривать с новой коллегией присяжных

Хроника запутанного дела с элементами комедии, драмы, детектива и мистического триллера
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:04 Выпавшую из окна екатеринбургской высотки девушку спас сугроб
20:40 «Валентинки» вместо штрафных талонов получали сегодня водители на свердловских дорогах
20:15 В Екатеринбурге новенький троллейбус прошёл «боевое крещение» грузовиком
19:51 Доисторические письмена изучат в библиотеке имени Белинского
18:55 Убийце многодетной экс-супруги Алапаевский суд вынесет приговор
18:18 На заседании МЧС России Свердловскую область вспомнили в связи с пожарами
17:27 Синоптики предупреждают о сорокоградусных морозах в Свердловской области
17:09 Владельца сгоревшей сосьвинской лесопилки отпустили из СИЗО
16:48 На семь лет в колонию отправится житель Верхней Пышмы, лишивший земляка ноги
16:30 Решения Свердловского арбитражного суда теперь, возможно, будут писать чат-боты
16:02 Исполняющего обязанности директора первоуральского «Водоканала» арестовали на два месяца
15:41 Сысертцы третий день подряд проводят пикет против строительства мусорного полигона
15:13 Ещё на четырёх улицах в Екатеринбурге запретят парковаться
14:29 Свердловские спасатели предупредили о морозах до -42°C
14:02 Обвиняемых в смертельном ДТП в Невьянском районе оставили в СИЗО
13:29 Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после инцидента в школе Малышевского округа
12:59 В Екатеринбурге ищут очевидцев смертельного ДТП на улице Эстонской
12:27 В Свердловской области появились семь новых вышек сотовой связи
11:56 В школе Малышевского городского округа учительница 27 раз вонзила в руку ребёнка циркуль
11:20 В кушвинской шахте «Южная» погиб машинист лебедки
11:00 Синоптики предупредили об атмосферном загрязнении в Свердловской области
10:28 В Екатеринбурге на улице Бардина обнаружили истекающего кровью парня
10:02 Глава СК заинтересовался аварийным домом в свердловском селе Пирогово
09:31 Свердловские автоинспекторы помогли потерявшему два колеса водителю грузовика
21:27 Иностранный гражданин сядет на скамью Белоярского суда за мошенничество
20:39 Жители Солнечного микрорайона Екатеринбурга смогут кататься на трамвае
Все новости Свердловской области
16:34 В школах Туркменистана учениц начали проверять на девственность
16:18 В Белогородской области из-за гололёда машину скорой буксировала пожарная
15:05 Петербуржец получил пожизненное за изнасилование собственных детей
14:08 Набиуллина: гражданам возмещают менее 10% средств, похищенных телефонными мошенниками
18:12 МЧС: в Москве кот спас ребенка от пожара
17:09 Во Владикавказе мужчина, выпивший жидкость из купленной бутылки минералки, скончался
16:59 Суд в Брянске оправдал мужчину, обвиняемого по статье о реабилитации нацизма
16:28 Лимит беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах может быть значительно сокращен
16:15 Жителям Вологды покажут интервью Путина в кинотеатре
15:49 Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих фермеров в Индии
14:56 Эксперт назвал автомобили, которые чаще всего останавливает ГИБДД
14:21 Социологу Кагарлицкому* ужесточили приговор, назначив вместо штрафа 5 лет колонии
12:19 Житель Пятигорска выпил уксус, проданный в бутылке минералки
18:10 В негазифицированном российском городе установили билборд о лидерстве по добыче газа
14:10 В Росавиации прошли обыски из-за вывоза 59 бортов за рубеж
13:05 Опрос: большинство американцев считают, что Байден и Трамп слишком стары для нового срока
19:29 Интервью Путина Карлсону набрало более 100 миллионов просмотров в заблокированной в РФ соцсети
16:53 В СПЧ Башкирии создали рабочую группу по защите прав участников митингов
15:25 В московском аэропорту задержана девушка, «пощекотавшая» монумент «Родина-мать»
13:42 ФАС возбудила дело в отношении АО «Альфа-Банк» из-за рекламы об отмене комиссии
13:08 В Грузии неизвестный открыл стрельбу на рынке, погибли четыре человека
12:58 Алиев набрал больше 92% голосов на выборах президента Азербайджана
12:29 Минпромторг дополнил перечень товаров для параллельного импорта
11:49 В Краснодарском крае ночью горел нефтеперерабатывающий завод
11:31 Более чем в половине регионов России выявили случаи кори
17:11 Аналитики назвали лидера в сфере цифровой безопасности среди российских экосистем и операторов связи
Все новости России и мира
21:04 Выпавшую из окна екатеринбургской высотки девушку спас сугроб
20:40 «Валентинки» вместо штрафных талонов получали сегодня водители на свердловских дорогах
20:15 В Екатеринбурге новенький троллейбус прошёл «боевое крещение» грузовиком
19:51 Доисторические письмена изучат в библиотеке имени Белинского
18:55 Убийце многодетной экс-супруги Алапаевский суд вынесет приговор
18:18 На заседании МЧС России Свердловскую область вспомнили в связи с пожарами
17:27 Синоптики предупреждают о сорокоградусных морозах в Свердловской области
17:09 Владельца сгоревшей сосьвинской лесопилки отпустили из СИЗО
16:48 На семь лет в колонию отправится житель Верхней Пышмы, лишивший земляка ноги
16:30 Решения Свердловского арбитражного суда теперь, возможно, будут писать чат-боты
16:02 Исполняющего обязанности директора первоуральского «Водоканала» арестовали на два месяца
15:41 Сысертцы третий день подряд проводят пикет против строительства мусорного полигона
15:13 Ещё на четырёх улицах в Екатеринбурге запретят парковаться
14:58 Прикамский Росреестр: пермяки могут проверить правильность землепользования в новом сервисе
14:56 Ученые ПНИПУ выяснили, как производить газетную бумагу с наилучшими свойствами
14:29 Свердловские спасатели предупредили о морозах до -42°C
14:02 Обвиняемых в смертельном ДТП в Невьянском районе оставили в СИЗО
13:29 Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после инцидента в школе Малышевского округа
12:59 В Екатеринбурге ищут очевидцев смертельного ДТП на улице Эстонской
12:27 В Свердловской области появились семь новых вышек сотовой связи
11:56 В школе Малышевского городского округа учительница 27 раз вонзила в руку ребёнка циркуль
11:20 В кушвинской шахте «Южная» погиб машинист лебедки
11:00 Синоптики предупредили об атмосферном загрязнении в Свердловской области
10:28 В Екатеринбурге на улице Бардина обнаружили истекающего кровью парня
10:16 Судебные приставы взыскали уголовный штраф с любительницы пьяной езды
10:02 Глава СК заинтересовался аварийным домом в свердловском селе Пирогово
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK