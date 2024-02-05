На заседании МЧС России Свердловскую область вспомнили в связи с пожарами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Москве прошло расширенное заседание коллегии Министерства чрезвычайных ситуаций России. В частности, на нём подводили итоги 2023 года, и Свердловскую область упомянули в связи с печальным обстоятельством.Цифры прошлогодних катастроф озвучивал в своём выступлении на заседании глава «спасательного» ведомства Александр Куренков. Он сообщил, что подразделения МЧС участвовали в ликвидации последствий свыше 300 чрезвычайных ситуаций по всей стране. Пии этом ими было спасено более шести тысяч человек. В основном чрезвычайные ситуации — это пожары и, напротив, паводки, которые в прошлом году они затронули 72 субъекта Российской Федерации.Свердловская область оказалась одним из самых «легковоспламеняющихся» регионов страны. В пожароопасный сезон, по словам Александра Куренкова, здесь сложилась наиболее сложная обстановка в связи с ландшафтами пожарами. Сравниться с ней по степени сложности могли только Курганская и Тюменская области. Всего по России в прошлом году было уничтожено огнём более 6,5 тысяч строений, а от пожаров, грозивших выжечь целые улицы и кварталы, были защищены 35 населённых пунктов в 9 субъектах РФ.