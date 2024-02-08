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В Екатеринбурге ищут очевидцев смертельного ДТП на улице Эстонской
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге ищут очевидцев смертельной аварии, которая произошла сегодня утром, примерно в четыре часа, напротив дома на Эстонской, 6.
В полиции всех, кто может что-либо знать об этой аварии, просят звонить по телефонам +7(922) 222-18-82, 102 или 02, а также обращаться по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 20.
«Неустановленный водитель, двигаясь на неустановленной автомашине белого цвета, при проезде нерегулируемого перекрёстка, допустил наезд на 50-летнего мужчина который двигался по проезжей части. После наезда водитель скрылся с места ДТП. От полученных травм пешеход скончался на месте»,
– сообщили в УГИБДД по региону.
В полиции всех, кто может что-либо знать об этой аварии, просят звонить по телефонам +7(922) 222-18-82, 102 или 02, а также обращаться по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 20.
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