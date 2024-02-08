В Екатеринбурге ищут очевидцев смертельного ДТП на улице Эстонской





– сообщили в УГИБДД по региону. «Неустановленный водитель, двигаясь на неустановленной автомашине белого цвета, при проезде нерегулируемого перекрёстка, допустил наезд на 50-летнего мужчина который двигался по проезжей части. После наезда водитель скрылся с места ДТП. От полученных травм пешеход скончался на месте»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут очевидцев смертельной аварии, которая произошла сегодня утром, примерно в четыре часа, напротив дома на Эстонской, 6.В полиции всех, кто может что-либо знать об этой аварии, просят звонить по телефонам +7(922) 222-18-82, 102 или 02, а также обращаться по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 20.