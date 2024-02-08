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В Екатеринбурге на дорогу по улице Татищева упала бетонная опора
Скрины: Злой Екатеринбург / Telegram
В Екатеринбурге рядом с домом на улице Татищева, 136 прямо на проезжую часть упала бетонная опора, сорвавшаяся с крюка крановщика. К счастью, никто не пострадал.
В уральских «Россетях» паблику «Инцидент Екатеринбург» сообщили, что энергетики сейчас выясняют обстоятельства этого инцидента, и заявили, что они не были уведомлены о работах, которые там проводились.
«Случилось на днях рядом с ЖК "Белый парус". Очень повезло, что произошло именно так и никого не заколбасило»,
– рассказал очевидец, поделившийся видео с телеграм-каналом «Злой Екатеринбург».
В уральских «Россетях» паблику «Инцидент Екатеринбург» сообщили, что энергетики сейчас выясняют обстоятельства этого инцидента, и заявили, что они не были уведомлены о работах, которые там проводились.
«После расследования в случае установления всех обстоятельств случившегося будут применяться соответствующие с действующим договором санкции»,
– ответили в пресс-службе компании «Россети Урал».
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