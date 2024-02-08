В Екатеринбурге на дорогу по улице Татищева упала бетонная опора





рассказал очевидец, поделившийся видео с телеграм-каналом «Злой Екатеринбург». «Случилось на днях рядом с ЖК "Белый парус". Очень повезло, что произошло именно так и никого не заколбасило»,





ответили в пресс-службе компании «Россети Урал». «После расследования в случае установления всех обстоятельств случившегося будут применяться соответствующие с действующим договором санкции»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге рядом с домом на улице Татищева, 136 прямо на проезжую часть упала бетонная опора, сорвавшаяся с крюка крановщика. К счастью, никто не пострадал.В уральских «Россетях» паблику «Инцидент Екатеринбург» сообщили, что энергетики сейчас выясняют обстоятельства этого инцидента, и заявили, что они не были уведомлены о работах, которые там проводились.