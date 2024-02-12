В Екатеринбурге на улице Бахчиванджи под машину угодила 11-летняя девочка





– рассказали «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга. «Со слов матери пострадавшего ребёнка, девочка шла в школу из дома одна, с дочерью ежедневно проговариваются правила дорожного движения, в том числе правила безопасного перехода через проезжую часть. Почему ребёнок перешёл дорогу в неположенном месте, женщина пояснить не смогла»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 12 февраля, в Екатеринбурге на улице Бахчиванджи водитель Volkswagen Polo сбил 11-летнюю девочку, пытавшуюся перебежать через дорогу в неположенном для этого месте. Школьницу с переломом плеча доставили в больницу.В пресс-группе также подчеркнули, что информацию об этой аварии направят главе города Алексею Орлову, в подразделение по делам несовершеннолетних и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения законных представителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребёнка.Кроме этого, сотрудники полиции намерены прийти в школу, в которой учится девочка, чтобы поговорить с другими школьниками о правилах поведения на дороге.