Два ребёнка и взрослый попали в больницы Нижнего Тагила после ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Три жительницы Нижнего Тагила минувшие выходные провели в больнице. Это пожилая женщина и две несовершеннолетние девочки, которые ехали в иномарке, когда та попала в дорожно-транспортное происшествие.ДТП, о котором идёт речь, произошло в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого травмировалось три человека, из них двое несовершеннолетние.Как сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло днём субботы, 10 февраля. Примерно без 20 минут четыре на подъезде к Нижнему Тагилу с южной стороны столкнулись два автомобиля иностранного производства. Виновником аварии, скорее всего, признают 22-летнего водителя «Daewoo Nexia» — он ехал в сторону поселка Старатель с небезопасной скоростью. Вторым участником ДТП стала машина «Skoda Fabia» с 63-летним мужчиной за рулём. В момент аварии он остановился на повороте, чтобы пропустить встречный поток машин.Пожилой водитель в «Шкоде» был не один. С ним ехали три пассажирки — 62-летняя женщина и несовершеннолетние девочки девяти и шести лет. Всем троим понадобилась медицинская помощь и их развезли на каретах «Скорой помощи» по местным больницам. О характере полученных ими травм не сообщается.Как сообщает ГИБДД, детей в «Шкоде» перевозили по всем существующим правилам. Водителей обеих столкнувшихся машин проверили на предмет наличия алкоголя в организмах. Оба оказались трезвыми.