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В Нижнем Тагиле после кесарева умерла молодая мама
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле через десять дней после кесарева сечения скончалась 33-летняя мама. Операцию провели 28 января, а уже 9 февраля девушки не стало. По словам мужа погибшей, она умерла во сне.
В больнице информацию о её смерти подтвердили. Однако сообщать подробности не стали, так как по закону он не имеют права разглашать сведения, составляющих врачебную тайну.
У женщины помимо новорождённого мальчика остался шестилетний сын.
«Врачи говорят, она жаловалась, что побаливает голова. Насколько сильно – я не знаю. У нее анемия была всю беременность, ставили железо. Больше никаких проблем не было. По УЗИ после кесарева говорили, всё нормально, с ней всё хорошо»,
– рассказал мужчина порталу E1.ru.
В больнице информацию о её смерти подтвердили. Однако сообщать подробности не стали, так как по закону он не имеют права разглашать сведения, составляющих врачебную тайну.
У женщины помимо новорождённого мальчика остался шестилетний сын.
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