В Екатеринбурге на улице Большакова такси задавила велосипедиста

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 11 февраля, примерно в 17.45 в Екатеринбурге на улице Большакова, напротив дома №22/1, под колёсами такси Hyundai Solaris погиб 32-летний велосипедист. Он скончался на месте ДТП до прибытия бригады «скорой».По словам таксиста, 36-летнего мужчины с 18-летним стажем, он ехал подъезжал к перекрестку со скоростью 50 километров в час, когда там ещё горел зелёный, как вдруг перед ним выскочил мужчина на велосипеде. Водитель Hyundai заявил, что пытался затормозить, но избежать столкновения ему не удалось, рассказали «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга.Установлено, что за 18 лет вождения он привлекался к административной ответственности пять раз. В такси мужчина работает с 2016 года. В момент ДТП был трезв.Кроме этого, при обследовании места происшествия госавтоинспекторы обнаружили недостатки в содержании дорог, а именно «зимнюю скользкость», дефекты дорожных разметок и отсутствие знаков «Стоп-линия» в необходимых местах. В связи с этим в отношении МБУ «Октябрьский ДЭУ» и МБУ «ЦОД» сотрудники ГИБДД намерены принять меры надзорного реагирования.