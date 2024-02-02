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В Екатеринбурге квартиры на верхних этажах нового дома заливает водой на протяжении месяца

18.37 Воскресенье, 11 февраля 2024
Иллюстрация: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге квартиры на верхних этажах в жилом комплексе «Хрустальные ключи» заливает водой на протяжении месяца. Об этом рассказало издание Е1.

Жители дома рассказали изданию, что затопило уже пять квартир на последнем этаже. Управляющая компания заявила, что на техническом этаже аварии нет. Компания ждет пока растает снег и лед, чтобы увидеть течь.

«Мы поднялись сами на технический этаж — там ужас. Там все в потеках, плесени, лужах. А в квартирах уже плесень на стенах и потолке. Приходится отдирать обои и подчищать потолок от штукатурки, чтобы плесень не шла дальше», — пожаловалась изданию жительница дома.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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15:54 Следственный отдел Нижнего Тагила проводит проверку сообщения СМИ о нападении стаи собак на девочку
15:42 В Свердловской области за вчерашние сутки более 60 водителей были отстранены от вождения
14:46 Екатеринбуржцы должны более 32 миллионов по административным штрафам
14:09 Задержанного за возложение цветов к памятнику «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге арестовали на 8 суток
13:15 Сотрудники МЧС и ГИБДД проверили доступность проезда спецтехники к многоквартирным домам
12:07 В Свердловской области проводится обследование леса с помощью космической съемки
10:46 Девочка чуть не стала жертвой стаи диких псов в Нижнем Тагиле
10:26 В Екатеринбурге планируют открыть новую станцию метро на Эльмаше
17:26 Появились подробности пожара под Богдановичем, в котором погиб трехлетний мальчик
17:06 В Екатеринбурге составили протоколы на трех задержанных за возложение цветов у «Черного тюльпана»
16:37 В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле заменят более 265 лифтов
16:31 СК возбудил уголовное дело из-за смерти трехлетнего ребенка при пожаре в Свердловской области
15:43 Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий прокомментировал скандал со служебной машиной
13:55 В Екатеринбурге задержали пять человек возле памятника «Чёрный тюльпан» во время возложения цветов
12:11 В Нижнем Тагиле рабочие судятся с Уралвагонзаводом за положенные им выплаты
11:03 Движение троллейбусов №33 временно приостановлено от улицы Таганская до кольца Педуниверситет в Екатеринбурге
10:41 В Арамиле пожарные спасли двоих детей при пожаре
10:14 В Нижнем Тагиле крупнейшее мебельное предприятие собирается привлечь еще больше осужденных к работе
21:27 Обильные снегопады лишат мэра Екатеринбурга ночного сна
20:47 На трассе Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов в ДТП погиб мужчина
20:20 С понедельника начнётся процесс о прошлогоднем налёте на екатеринбургскую «Злату»
19:37 В Нижнем Тагиле лесорубов заставили восстанавливать лес
18:57 Почему астрология и алхимия не считаются науками объяснят в Ельцин Центре
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