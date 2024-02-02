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В Екатеринбурге квартиры на верхних этажах нового дома заливает водой на протяжении месяца
Иллюстрация: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге квартиры на верхних этажах в жилом комплексе «Хрустальные ключи» заливает водой на протяжении месяца. Об этом рассказало издание Е1.
Жители дома рассказали изданию, что затопило уже пять квартир на последнем этаже. Управляющая компания заявила, что на техническом этаже аварии нет. Компания ждет пока растает снег и лед, чтобы увидеть течь.
«Мы поднялись сами на технический этаж — там ужас. Там все в потеках, плесени, лужах. А в квартирах уже плесень на стенах и потолке. Приходится отдирать обои и подчищать потолок от штукатурки, чтобы плесень не шла дальше», — пожаловалась изданию жительница дома.
Жители дома рассказали изданию, что затопило уже пять квартир на последнем этаже. Управляющая компания заявила, что на техническом этаже аварии нет. Компания ждет пока растает снег и лед, чтобы увидеть течь.
«Мы поднялись сами на технический этаж — там ужас. Там все в потеках, плесени, лужах. А в квартирах уже плесень на стенах и потолке. Приходится отдирать обои и подчищать потолок от штукатурки, чтобы плесень не шла дальше», — пожаловалась изданию жительница дома.
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