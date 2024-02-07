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СК возбудил уголовное дело из-за смерти трехлетнего ребенка при пожаре в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
10 февраля 2024 года около 10:30 утра в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Ленина в селе Ильинском Богдановичского района. В процессе тушения пожара было обнаружено тело трехлетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба СК Свердловской области.
Для более тщательного выяснения обстоятельств случившегося инцидента, Богдановичским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 часть 1 УК РФ).
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, включающая следователей и криминалистов СК. Допрашиваются очевидцы. Тело умершего ребенка направлено на экспертизу для установления давности и точной причины смерти. Также проводится работа по выявлению точного очага и причины возгорания.
Для более тщательного выяснения обстоятельств случившегося инцидента, Богдановичским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 часть 1 УК РФ).
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, включающая следователей и криминалистов СК. Допрашиваются очевидцы. Тело умершего ребенка направлено на экспертизу для установления давности и точной причины смерти. Также проводится работа по выявлению точного очага и причины возгорания.
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