Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий прокомментировал скандал со служебной машиной

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Водителя с правительственными номерами обвиняют в порче соседских машин. Бывший мэр Екатеринбурга Аркадия Чернецкого рассказал изданию Е1, что действительно перемещается по городу на служебной машине Toyota Camry с номером А049АА96. А его водителя зовут Сергей.«Машина с таким номером закреплена за мной. Я сейчас в Москве. Насчет того, что Сергей может кому-то прокалывать колеса — это выдумка. Он абсолютно адекватный мужчина в возрасте и на такие, как говорится, детские шалости уже не способен. Неужели дед, проработавший сорок лет в автохозяйстве, будет заниматься такими глупостями? Я вернусь и буду разбираться, но не верю, что обвинения против него соответствуют истине», — сообщил Аркадий Чернецкий корреспонденту E1.RU.Жильцы дома на Черепанова, 28 уже давно подозревают водителя Toyota Camry в том, что он прокалывает шины машинам, которые занимают его парковочное место.