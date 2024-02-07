Движение троллейбусов №33 временно приостановлено от улицы Таганская до кольца Педуниверситет в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Движение троллейбусов №33 временно приостановлено по ул.Старых Большевиков на участке от улицы Таганская до разворотного кольца Педуниверситет в обоих направлениях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.Проезд затруднился из-за припаркованных автомобилей на участке от улицы Краснофлотцев до улицы Фронтовых бригад. Также в тг-канале мэрии было написано про большие валы снега, но чуть позже информация исчезла. Но судя по фото (см. выше) снег там не убран.Однако движение троллейбусов №33 сохраняется от станции Коммунистическая до кольца Таганская.