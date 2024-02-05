Возрастное ограничение 18+
В Арамиле пожарные спасли двоих детей при пожаре
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня ночью в Арамиле на пятом этаже в одной из квартир на улице Курчатова вспыхнул пожар площадью пять квадратных метра.
Информация о возгорании поступила на мульти диспетчера в 01:34. До прибытия пожарных эвакуированы 20 человек. С помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены шесть человек, в числе которых было двое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Локализовать огонь удалось в 02:23 и потушить в 03:00. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены до 04:49. В тушении были задействованы три спецмашины и восемь человек личного состава.
Информация о возгорании поступила на мульти диспетчера в 01:34. До прибытия пожарных эвакуированы 20 человек. С помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены шесть человек, в числе которых было двое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Локализовать огонь удалось в 02:23 и потушить в 03:00. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены до 04:49. В тушении были задействованы три спецмашины и восемь человек личного состава.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Трёх детей из горящего дома спасли пожарные в Реже
05 февраля 2024
05 февраля 2024
Пожарным Режа пришлось тушить сразу несколько частных домов
06 февраля 2024
06 февраля 2024