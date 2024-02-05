В Арамиле пожарные спасли двоих детей при пожаре

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Арамиле на пятом этаже в одной из квартир на улице Курчатова вспыхнул пожар площадью пять квадратных метра.Информация о возгорании поступила на мульти диспетчера в 01:34. До прибытия пожарных эвакуированы 20 человек. С помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены шесть человек, в числе которых было двое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.Локализовать огонь удалось в 02:23 и потушить в 03:00. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены до 04:49. В тушении были задействованы три спецмашины и восемь человек личного состава.