На трассе Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов в ДТП погиб мужчина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодняшнее утро стало последним для мужчины 1974 года рождения, который ехал со стороны Серова в сторону Екатеринбурга. Он погиб в лобовом столкновении с легковушкой, выскочившей со встречной полосы.Трагедия произошла сегодня, 9 февраля, на 295 км автодороги «Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов». Примерно в половине десятого екатеринбуржец, следовавший за рулём своего «Шевроле» в сторону Серова, потерял управление. Иномарка вильнула и оказалась на полосе встречного движения. Там она и столкнулась с «Ладой Гранта».Удар двух машин одна о другую привёл к травмированию обоих человек, находившихся в это время внутри отечественной легковушки. И водителя, и его пассажира прибывшим на вызов врачам пришлось в экстренном порядке доставлять в Новолялинскую центральную городскую больницу. Пассажиру местные врачи смогли оказать помощь, а вот раны водителя оказались несовместимыми с жизнью.Про погибшего известно, что он проживал в посёлке Лобва Новолялинского района и имел достаточно солидный водительский стаж — 15 лет. За это время он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.По факту смертельной аварии сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.