Возрастное ограничение 18+
На трассе Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов в ДТП погиб мужчина
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области / t.me/gibdd_66
Сегодняшнее утро стало последним для мужчины 1974 года рождения, который ехал со стороны Серова в сторону Екатеринбурга. Он погиб в лобовом столкновении с легковушкой, выскочившей со встречной полосы.
Трагедия произошла сегодня, 9 февраля, на 295 км автодороги «Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов». Примерно в половине десятого екатеринбуржец, следовавший за рулём своего «Шевроле» в сторону Серова, потерял управление. Иномарка вильнула и оказалась на полосе встречного движения. Там она и столкнулась с «Ладой Гранта».
Удар двух машин одна о другую привёл к травмированию обоих человек, находившихся в это время внутри отечественной легковушки. И водителя, и его пассажира прибывшим на вызов врачам пришлось в экстренном порядке доставлять в Новолялинскую центральную городскую больницу. Пассажиру местные врачи смогли оказать помощь, а вот раны водителя оказались несовместимыми с жизнью.
Про погибшего известно, что он проживал в посёлке Лобва Новолялинского района и имел достаточно солидный водительский стаж — 15 лет. За это время он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
По факту смертельной аварии сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.
Трагедия произошла сегодня, 9 февраля, на 295 км автодороги «Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов». Примерно в половине десятого екатеринбуржец, следовавший за рулём своего «Шевроле» в сторону Серова, потерял управление. Иномарка вильнула и оказалась на полосе встречного движения. Там она и столкнулась с «Ладой Гранта».
Удар двух машин одна о другую привёл к травмированию обоих человек, находившихся в это время внутри отечественной легковушки. И водителя, и его пассажира прибывшим на вызов врачам пришлось в экстренном порядке доставлять в Новолялинскую центральную городскую больницу. Пассажиру местные врачи смогли оказать помощь, а вот раны водителя оказались несовместимыми с жизнью.
Про погибшего известно, что он проживал в посёлке Лобва Новолялинского района и имел достаточно солидный водительский стаж — 15 лет. За это время он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
По факту смертельной аварии сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На Серовском тракте произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей в Свердловской области
03 февраля 2024
03 февраля 2024
Автоинспекторы устранили с улиц Алапаевска опасного водителя
02 февраля 2024
02 февраля 2024
В Нижнесергинском районе под колёсами «Газели» погиб пешеход
31 января 2024
31 января 2024