Смертельная авария с участием трёх автомобилей произошла в Ивдельском районе





– подытожили в ГИБДД. «На данный момент сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства происшествия, проводится проверка»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сотрудники ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии с участием трёх автомобилей, которая произошла в минувшую среду, 7 февраля, на 147-м километре Серовского тракта в Ивдельском районе.По предварительным данным, водитель JAC поехал на обгон, но не убедился в безопасности манёвра, в результате чего столкнулся со встречным Chevrolet Niva, который от удара отбросило на попутный Nissan Serena, после этого Chevrolet загорелся – его 61-летний водитель погиб на месте происшествия; 38-летний водитель JAC с травмами попал в Ивдельскую ЦРБ; 57-летний водитель Nissan не пострадал.Установлено, что водитель JAC уроженец Республики Дагестан. Он получил права на вождение два года назад. За это время его привлекали административной ответственности за нарушение правил дорожного движения семь раз, из них четыре раза за то, что не пристёгивался ремнём безопасности. В отношении него составили протокол за выезд на полосу встречного движения в нарушение ПДД (ч.4 ст.12.15 КоАП), сообщили в УГИБДД по Свердловской области.Погибший родился в Берёзовском. У него был стал вождения 27 лет. Однако только за 2023 год он восемь раз привлекался к административной ответственности, из них семь раз за превышение скоростного режима.