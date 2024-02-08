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В свердловское селе Бродово в обрушившимся доме погиб пенсионер
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Пригородном районе Нижнего Тагила в селе Бродово под руинами собственного дома в результате его разрушения погиб 75-летний пенсионер. Его 69-летней супруге удалось спастись.
Трагедия произошла сегодня в ночь на 9 февраля. Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, супруги спали, когда произошёл мощный хлопок и одна из стен начала падать на них. Проснувшись от шума, хозяйка дома успела выбежать на улицу, а её муж – нет. Его придавило рухнувшей стеной, вслед за которой обвалилось перекрытие.
Женщину доставили в больницу с ушибами и закрытым переломом лодыжки, последующая госпитализация ей не потребовалась.
По данным старшего помощника руководителя СУ СКР по Свердловской области Александра Шульги, обрушение произошло в результате «хлопка расширительного бака для воды», который незадолго до трагедии ремонтировался погибшим мужчиной.
Трагедия произошла сегодня в ночь на 9 февраля. Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, супруги спали, когда произошёл мощный хлопок и одна из стен начала падать на них. Проснувшись от шума, хозяйка дома успела выбежать на улицу, а её муж – нет. Его придавило рухнувшей стеной, вслед за которой обвалилось перекрытие.
Женщину доставили в больницу с ушибами и закрытым переломом лодыжки, последующая госпитализация ей не потребовалась.
«Сегодня утром с привлечением тяжёлой техники работа на месте обрушения дома продолжится. Предварительно, инцидент не носит криминальный характер. Разрушение дома произошло по причине мощного гидроудара. Семья благополучная, на учёте не состоит, спиртным не злоупотребляет»,
– сообщил Валерий Горелых.
По данным старшего помощника руководителя СУ СКР по Свердловской области Александра Шульги, обрушение произошло в результате «хлопка расширительного бака для воды», который незадолго до трагедии ремонтировался погибшим мужчиной.
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