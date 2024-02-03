Вагон сошёл с рельс на станции Екатеринбург-Пассажирский

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня, 8 февраля, случилось ЧП: один из грузовых вагонов «сбежал» с рельс. К счастью, обошлось без травм присутствующих и тяжёлых последствий, но транспортная прокуратура всё равно обратила на происшествие внимание.Сход вагона произошёл на 45 пути станции Екатеринбург-Пассажирский. В «беглеце» перевозили лом чёрного металла и часть металлолома во время манёвра упала на железнодорожный путь. Наехав на возникшее препятствие, колёса вагона и «вильнули» в сторону.Сошедший с рельс вагон железнодорожники быстро вернули на «путь истинный», для чего был использован кран. Движение по данному участку станции было востановлено. Однако, Свердловская транспортная прокуратура по данному факту запустила процесс надзорных мероприятий. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению работниками станции законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.