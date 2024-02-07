В Верхней Пышме в продуктовом магазине покупательнице на голову упала плитка

– приводят слова местного жителя в телеграм-канале.

«Руководство, прекрасно зная аварийность помещения, не предложило даже компенсации за химчистку пальто, не говоря уж о том чтоб вызвать хотя бы такси человеку в возрасте, который по их вине зимой в минус восемь должен был идти в мороз в мокрой верхней одежде»,