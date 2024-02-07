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В Верхней Пышме в продуктовом магазине покупательнице на голову упала плитка
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме в продуктовом магазине по улице Юбилейной покупательнице на голову упала плитка, а вслед за ней на женщину вылилась грязная вода.
Об этом сообщил один из очевидцев в телеграм-канале «Восьмой район Верхняя Пышма, Среднеуральск». По его словам, пока выясняли, кто виноват в обрушившимся потолке, женщине стало плохо и ей пришлось вызывать скорую. Управляющий магазином, с его слов, только предложил принести извинения.
Об этом сообщил один из очевидцев в телеграм-канале «Восьмой район Верхняя Пышма, Среднеуральск». По его словам, пока выясняли, кто виноват в обрушившимся потолке, женщине стало плохо и ей пришлось вызывать скорую. Управляющий магазином, с его слов, только предложил принести извинения.
«Руководство, прекрасно зная аварийность помещения, не предложило даже компенсации за химчистку пальто, не говоря уж о том чтоб вызвать хотя бы такси человеку в возрасте, который по их вине зимой в минус восемь должен был идти в мороз в мокрой верхней одежде»,
– приводят слова местного жителя в телеграм-канале.
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