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На кушвинском керамзитовом заводе погиб рабочий
Фото: Вечерние ведомости
В Кушве погиб дозировщик керамзитового завода. Его раздавило глиномешалкой, пишет екатеринбургская «Комсомольская правда» со ссылкой на коллег погибшего. По словам рабочих, от их коллеги остались только ботинки.
Трагедия произошла на прошлой неделе, 3 февраля. В следственном комитете изданию сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 143 УК «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых добавил, что инцидент произошёл в цеху по производству керамзита.
Трагедия произошла на прошлой неделе, 3 февраля. В следственном комитете изданию сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 143 УК «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых добавил, что инцидент произошёл в цеху по производству керамзита.
«Мужчину, работавшего дозировщиком, затянуло между двумя валами глиномешалки»,
– сказал полковник Горелых.
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