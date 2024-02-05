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В Екатеринбурге ищут очевидцев аварии на улице Готвальда
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ищут очевидцев аварии на улице Готвальда, где, по предварительным данным, неустановленный водитель Kia Rio столкнулся с Lada Priora и скрылся с места происшествия.
Как сообщили в городском ГИБДД, в результате столкновения пострадала шестилетняя пассажирка Lada, но, к счастью, не серьёзно. Врачи оказали девочки необходимую помощь и отпустили домой. Автоинспекторы уверены, что тяжёлых травм ребёнку удалось избежать благодаря детскому креслу, в котором малышка сидела.
Водителя Kia Rio сейчас разыскивают. Поэтому всех, кто может что-либо знать об этой аварии, просят звонить по номерам «102» или «02», или обращаться по адресу: Степана Разина, 20.
Как сообщили в городском ГИБДД, в результате столкновения пострадала шестилетняя пассажирка Lada, но, к счастью, не серьёзно. Врачи оказали девочки необходимую помощь и отпустили домой. Автоинспекторы уверены, что тяжёлых травм ребёнку удалось избежать благодаря детскому креслу, в котором малышка сидела.
Водителя Kia Rio сейчас разыскивают. Поэтому всех, кто может что-либо знать об этой аварии, просят звонить по номерам «102» или «02», или обращаться по адресу: Степана Разина, 20.
«В соответствии с частью 2 статьи 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, водителю, оставившему место ДТП, грозит административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток»,
– напомнили в пресс-группе.
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