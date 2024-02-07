Возрастное ограничение 18+

Жительница Невьянска погибла в ДТП под Кировградом

09.41 Четверг, 8 февраля 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Под Кировградом в ДТП с участием грузового «МАН» погибла 29-летняя жительница Невьянска, управлявшая «ВАЗ-2112». По предварительным данным, она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

Авария произошла накануне около 15.00 на первом километре подъезда к Кировграду в районе 86 километра Серовского тракта. Девушка выбрала небезопасную скорость, вследствие чего не справилась с управлением – машину занесло, и она вылетела на встречную полосу под колёса грузовика.

«В результате ДТП водитель "ВАЗ-2112" скончалась на месте ДТП, до приезда бригады скорой медицинской помощи»,

– сообщили в УГИБДД по Свердловской области.



Фото: УГИБДД по Свердловской области


Установлено, что у девушки был стаж вождения шесть лет. За это время она дважды успела нарушить правила дорожного движения.

По словам водителя грузовика, он видел, как водительница «ВАЗа» потеряла контроль над дорогой, но не смог предотвратить столкновения несмотря на то, что пытался затормозить.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии возле Нижнего Тагила
07 февраля 2024
Два человека пострадали в ДТП на Полевском тракте
31 января 2024
Под Ачитом столкнулись два грузовика
01 февраля 2024
Четыре человека пострадали в лобовом столкновении под Берёзовским
05 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В круге втором. Громкое дело об убийстве в Екатеринбурге будут рассматривать с новой коллегией присяжных

Хроника запутанного дела с элементами комедии, драмы, детектива и мистического триллера
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:53 Екатеринбуржцы вновь испытывают проблемы с общественным транспортом
12:13 Улетевших отдыхать на Гоа екатеринбуржцев оставили без багажа
11:44 В центре Екатеринбурга ограбили банк
11:10 Детские тренера в Екатеринбурге стали востребование на 4%
10:55 В Екатеринбурге подсудимый по громкому делу о заказном убийстве в 17-й раз не явился в суд
10:40 Глава СК заинтересовался аварийным домом на Челюскинцев в Екатеринбурге
10:04 В Екатеринбурге ищут очевидцев аварии на улице Готвальда
09:41 Жительница Невьянска погибла в ДТП под Кировградом
21:28 Сбросивший катком в колодец коллегу «строитель» предстанет перед судом Екатеринбурга
20:36 За перелом руки жителю Первоуральска выплатит компенсацию местная «управляшка»
19:52 Екатеринбург рискует лишиться одного из самых «ламповых» своих музеев
19:07 В Екатеринбурге собирают деньги на новые лапки для травмированной собаки
18:32 В Музее Андеграунда нейросеть поучаствует в перформансе
17:45 Синоптики предупредили о снегопадах и гололедице в Свердловской области 8 и 9 февраля
17:27 В Первоуральске возбудили уголовное дело после гибели супружеской пары
16:52 В Екатеринбурге арестовали ещё двух подозреваемых в сексуализированном насилии в 124-й спецшколе
16:28 Екатерина Мизулина намерена обратиться в прокуратуру из-за высказывания мэра Нижнего Тагила
15:59 В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за ложных сведений ради пособия
15:25 В ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии возле Нижнего Тагила
14:51 Ради замены лампочек на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге включили уличное освещение
14:33 Куйвашев поручил Орлову задуматься о повышении зарплат сотрудникам общественного транспорта
14:05 В Екатеринбурге до октября закроют движение по улице Гоголя
13:29 В Верхней Пышме увеличится качество связи и скорость интернета
12:49 В деле о заказном убийстве бизнесмена 24-летней давности в Екатеринбурге адвокаты заявили отвод судье
12:29 В Екатеринбурге за последние две недели из полиции уволились полсотни человек
12:10 В екатеринбургском аэропорту Кольцово перестали работать американские микроволновые сканеры досмотра
Все новости Свердловской области
18:25 В Генпрокуратуре раскритиковали органы власти за недостаточную защиту населения от ЧС
16:40 В Стамбуле у здания суда произошла стрельба, пострадали пять человек
16:03 Посольство: Иран готов поставлять в Россию яйца
15:27 СК: в Стерлитамаке мужчина попытался похитить маленькую девочку во дворе
14:54 Фермеры в Болгарии объявили бессрочные акции протеста и заблокировали трассы
13:38 Минздрав разрешил продавать без рецепта некоторые средства экстренной контрацепции
12:04 Суд в Москве заочно арестовал Бориса Акунина*
19:04 В Сенегале произошли столкновения полиции с демонстрантами на акции против переноса выборов
16:58 В Италии протестующие фермеры колонной выдвинулись в сторону Рима
15:51 Токаев отправил правительство Казахстана в отставку
15:17 МВД обязало участковых проводить профилактическую работу с «дискредитаторами» армии
15:13 ВТБ Лизинг предлагает автомобили с субсидией по программе льготного лизинга Минпромторга России
13:17 Прокуратура: в Хабаровске самолет вернулся в аэропорт из-за треснувшего лобового стекла
12:13 В Красноярском крае директор предприятия, по вине которого погибли 20 человек, получил 4 года колонии
10:48 МЧС: обломки потерпевшего крушение вертолета Ми-8 обнаружены в Онежском озере
19:02 В 2023 году в России было выдано рекордное число ипотек
18:36 В России впервые пройдёт олимпиада по промышленному программированию для школьников
17:56 Гастроэнтеролог рассказал о пользе бананов для сердца
17:32 ФАС возбудила 28 дел о завышении цен на топливном рынке
17:22 В Кении в результате пожара на АЗС пострадали более 200 человек, 2 погибли
16:52 Депутат Госдумы заявил, что в России появятся шпионы-патриоты
15:41 В Финляндии к масштабным забастовкам присоединился общественный транспорт
14:59 В ГД внесли законопроект, который повышает призывной возраст до 50 лет для получивших гражданство РФ
14:24 В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена адвокаты увидели серьезные нестыковки
21:58 Средний размер возможной ипотеки в России составляет 4,3 миллиона рублей
21:48 В Челябинске подняли оклады и премии мэру, чиновникам и бюджетникам
Все новости России и мира
12:53 Екатеринбуржцы вновь испытывают проблемы с общественным транспортом
12:13 Улетевших отдыхать на Гоа екатеринбуржцев оставили без багажа
11:44 В центре Екатеринбурга ограбили банк
11:10 Детские тренера в Екатеринбурге стали востребование на 4%
10:55 В Екатеринбурге подсудимый по громкому делу о заказном убийстве в 17-й раз не явился в суд
10:40 Глава СК заинтересовался аварийным домом на Челюскинцев в Екатеринбурге
10:17 8 февраля в ГУФССП России по Пермскому краю проходит горячая линия по вопросам работы коллекторов
10:04 В Екатеринбурге ищут очевидцев аварии на улице Готвальда
09:41 Жительница Невьянска погибла в ДТП под Кировградом
21:28 Сбросивший катком в колодец коллегу «строитель» предстанет перед судом Екатеринбурга
20:36 За перелом руки жителю Первоуральска выплатит компенсацию местная «управляшка»
19:52 Екатеринбург рискует лишиться одного из самых «ламповых» своих музеев
19:07 В Екатеринбурге собирают деньги на новые лапки для травмированной собаки
18:32 В Музее Андеграунда нейросеть поучаствует в перформансе
17:45 Синоптики предупредили о снегопадах и гололедице в Свердловской области 8 и 9 февраля
17:27 В Первоуральске возбудили уголовное дело после гибели супружеской пары
16:52 В Екатеринбурге арестовали ещё двух подозреваемых в сексуализированном насилии в 124-й спецшколе
16:28 Екатерина Мизулина намерена обратиться в прокуратуру из-за высказывания мэра Нижнего Тагила
15:59 В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за ложных сведений ради пособия
15:25 В ГИБДД раскрыли подробности смертельной аварии возле Нижнего Тагила
14:51 Ради замены лампочек на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге включили уличное освещение
14:36 Ученый ПНИПУ разработал способ регулирования робота для производства звукопоглощающих конструкций
14:35 Прикамский Росреестр поясняет, какие характеристики объекта недвижимости нужно указать в договоре аренды
14:33 Куйвашев поручил Орлову задуматься о повышении зарплат сотрудникам общественного транспорта
14:05 В Екатеринбурге до октября закроют движение по улице Гоголя
13:29 В Верхней Пышме увеличится качество связи и скорость интернета
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK