Жительница Невьянска погибла в ДТП под Кировградом





– сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «В результате ДТП водитель "ВАЗ-2112" скончалась на месте ДТП, до приезда бригады скорой медицинской помощи»,

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Под Кировградом в ДТП с участием грузового «МАН» погибла 29-летняя жительница Невьянска, управлявшая «ВАЗ-2112». По предварительным данным, она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.Авария произошла накануне около 15.00 на первом километре подъезда к Кировграду в районе 86 километра Серовского тракта. Девушка выбрала небезопасную скорость, вследствие чего не справилась с управлением – машину занесло, и она вылетела на встречную полосу под колёса грузовика.Установлено, что у девушки был стаж вождения шесть лет. За это время она дважды успела нарушить правила дорожного движения.По словам водителя грузовика, он видел, как водительница «ВАЗа» потеряла контроль над дорогой, но не смог предотвратить столкновения несмотря на то, что пытался затормозить.