Сбросивший катком в колодец коллегу «строитель» предстанет перед судом Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет гражданин республики Армения, 1995 года рождения, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности на стройплощадке. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.Обвиняемого судить будут в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ. По версии следствия, в начале августа 2023 года он находился на территории строящегося дома на улице Щербакова. Он помогал своему родственнику, работнику стройки, мыть колеса грузовой техники, когда увидел на территории объекта строительный каток и решил переставить. Прав управления катком мужчина не имел, но это его не остановило.Двигаясь задним ходом в сторону канализационного люка, каток под управлением обвиняемого совершил наезд на разнорабочего. В результате происшествия пострадавший упал на дно колодца, получив сочетанную травму головы, туловища и конечностей. Травмы оказались слишком серьёзные, и мужчина умер в тот же день.Судить неосторожного «строителя» будут в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.