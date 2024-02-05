За перелом руки жителю Первоуральска выплатит компенсацию местная «управляшка»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Управляющей компании «Новый горизонт» не удалось снизить сумму компенсации, которую потребовал выплатить истцу Первоуральский городской суд. Свердловский областной суд принял решение не удовлетворять соответствующую апелляцию компании.К решению о выплате крупной компенсации Первоуральский городской суд пришёл в рамках дела о травмировании местного жителя. Тот в марте 2023 года подскользнулся на крыльце дома, содержанием которого должен заниматься «Новый горизонт». В результате падения мужчина сломал левую руку. Его даже пришлось госпетализировать и дважды делать операцию на сломанной конечности.Вину компании её представители не отрицали. Однако, назначенная сумма выплат — 380 тысяч — показалась им сильно превышенной. В своей апелляционной жалобе «Новый горизонт» просил уменьшить компенсацию до 5, максимум — до 50 тысяч рублей. В обоснование этого было заявлено, что мужчина сам не слишком осторожничал, из-за чего и получил перелом руки. Кроме того, компания-ответчик пыталась «поделиться» своей виной с Региональным фондом содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. Как видим, безуспешно.К слову, изначально потерпевший требовал в качестве компенсации сумму побольше — полмиллиона рублей. Однако, он обращаться к суду высшей инстанции не стал, удовлетворившись ощутимо меньшей суммой.