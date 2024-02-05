Пожарным Режа пришлось тушить сразу несколько частных домов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

«Серийный» пожар произошёл в городе Реж Свердловской области в ночь на 5 февраля. Пожарные выезжали на один адрес, но им пришлось тушить ещё и соседние здания.Пожар в ночь с понедельника на вторник произошёл в частном секторе года. Горело одноэтажное строение, собственность пожилой супружеской пары. Муж с женой сумели выбраться из горящего дома ещё до приезда пожарных. Огонь, однако, распалился так яро, что кроме людей спасти ничего не удалось — пламя спалило всё почти дотла. Более того, одним зданием огненная стихия «не насытилась» и перекинулась на соседние, такие же «низкорослые» частные домики. Спасателям пришлось эвакуировать из них жильцов — 7 человек, в том числе — 3 несовершеннолетних. Общая площадь пожара составила 252 квадратных метра.Уже сегодня в соцсетях появилось сообщение от родственников погорельцев. Они объявили сбор помощи для пожилых хозяев сгоревшего дома. Нужна женская одежда 58 размера (обувь 40-го) и мужская одежда 54 размера (обувь 43-го). Приносить её просят на режевскую улицу Щербакова, дом 55. Желающие оказать финансовую помощь могут сделать перевод на банковские карты, привязанные к номеру телефона 89122392369 (Лидия Юрьевна). В помощи нуждаются и жители соседних сгоревших домов. Среди них есть многодетные.