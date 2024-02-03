Под Сухим Логом с грузовиком столкнулся «ВАЗ»





– говорится в сообщении ГИБДД. «Госавтоинспекция Свердловской области информирует автомобилистов о временном ограничении движения всех видов транспорта в связи с ликвидациями последствий ДТП, эвакуацией грузового автомобиля из кювета. На месте аварии организовано реверсивное движение транспортного потока»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром под Сухим Логом между селами Курьи и Новопышминский на трассе «Камышлов – Сухой Лог» с грузовиком столкнулся «ВАЗ2114». В связи с этим в районе аварии было ограничено движение.По данным УГИБДД по региону, в результате аварии пострадала пассажирка, ехавшая в отечественном автомобиле. Сейчас медики оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства аварии устанавливаются.