Возрастное ограничение 18+
Под Сухим Логом с грузовиком столкнулся «ВАЗ»
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром под Сухим Логом между селами Курьи и Новопышминский на трассе «Камышлов – Сухой Лог» с грузовиком столкнулся «ВАЗ2114». В связи с этим в районе аварии было ограничено движение.
По данным УГИБДД по региону, в результате аварии пострадала пассажирка, ехавшая в отечественном автомобиле. Сейчас медики оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства аварии устанавливаются.
По данным УГИБДД по региону, в результате аварии пострадала пассажирка, ехавшая в отечественном автомобиле. Сейчас медики оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства аварии устанавливаются.
«Госавтоинспекция Свердловской области информирует автомобилистов о временном ограничении движения всех видов транспорта в связи с ликвидациями последствий ДТП, эвакуацией грузового автомобиля из кювета. На месте аварии организовано реверсивное движение транспортного потока»,
– говорится в сообщении ГИБДД.
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