В Кольцово задержали вылет двух «якутских» самолётов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 5 февраля, из Екатеринбурга не смогли вовремя вылететь два самолёта авиакомпании «Якутия». Один из них должен был лететь из уральской столицы в Санкт-Петербург, другой — в Якутск.Ничего особо страшного не случилось — оба рейса были задержаны из-за неблагоприятных погодных условий. Но для пассажиров, конечно, это вызвало определённые неудобства. Чтобы как-то смягчить недовольство клиентов, им предоставили номера в гостинице до нового времени вылета. А чтобы их права не были нарушены, контроль за оказанием услуг пассажирам обеих рейсов взяла на себя Уральская транспортная прокуратура.Согласно информации транспортной прокуратуры, отправление рейса R3-467 «Якутск-Екатеринбург - Санкт-Петербург» перенесли на два часа дня, а рейс R3-468 маршрута «Санкт-Петербург-Екатеринбург – Якутск» запланирован на десять часов вечера.