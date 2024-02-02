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В Екатеринбурге жильцы дома на Латвийской больше месяца страдали от запаха фекалий после потопа
Фото: «Четвёртый канал»
В Екатеринбурге жители дома на Латвийской, 10 уже больше месяца страдают от запаха фекалий после порыва трубы. В управляющей компании в беде обвинили самих жильцов, но пообещали устранить последствия.
Как сообщает телеграм-канал «Четвёртого канала», прорыв трубы, после которого их дома затопило фекалиями из канализации, произошёл ещё 22 декабря. С того дня в квартирах стоял зловонный запах, с которыми людям приходилось жить до сего дня. Кроме этого, жильцы переживают, что из-за затопленного подвала у них размоет фундамент дома и он начнет разрушаться. Уровень жидкость, с их слов, достигал 56 сантиметров.
В управляющей компании сообщили, что засор, «в котором виноваты сами жильцы», был убран ещё 25 января, и заявили, что специалисты уже принялись устранять последствия.
Как сообщает телеграм-канал «Четвёртого канала», прорыв трубы, после которого их дома затопило фекалиями из канализации, произошёл ещё 22 декабря. С того дня в квартирах стоял зловонный запах, с которыми людям приходилось жить до сего дня. Кроме этого, жильцы переживают, что из-за затопленного подвала у них размоет фундамент дома и он начнет разрушаться. Уровень жидкость, с их слов, достигал 56 сантиметров.
В управляющей компании сообщили, что засор, «в котором виноваты сами жильцы», был убран ещё 25 января, и заявили, что специалисты уже принялись устранять последствия.
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