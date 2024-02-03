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Свердловская область возглавила рейтинг самых грязных рек России
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область заняла первое место в рейтинге российских регионов с наибольшим количеством экологических происшествий на реках в 2023 году. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза».
Аналитики подсчитали, что в минувшего году большая часть высоких и экстремальных загрязнений поверхностных вод произошла в Свердловской области – 29,2% всех инцидентов. Также в антирейтинг вошли Смоленская область – 8,1%, Мурманская область – 7,1%, Московская область – 5,6%, Красноярский край – 5,3%, Новосибирская область – 4,7%, Ямало-Ненецкий автономный округ – 3,5%, Челябинская область – 2,6%, Оренбургская область – 2,4% и Вологодская область – 1,8%.
Общее число выявленных загрязнений, по информации специалистов аудиторско-консалтинговой сети, выросло на 62%. Самыми распространенными загрязняющими веществами стали соединения марганца, легкоокисляемые органические вещества, соединения цинка, нитритный и аммонийный азот, соединения меди, никеля, общего железа, алюминия. Также в водоёмах стали часто фиксировать недостаток кислорода.
В Свердловской области в 2023 году было отмечено 806 таких экологических происшествий, из них: 604 высоких загрязнения – бассейны рек Тобол, Кама и малые водоёмы; 202 экстремальных загрязнения – реки Тальтия, Чёрная, Ольховка и 29 других.
По словам аналитиков, регион больше всех страдает от загрязнения рек из-за огромного количества промышленных предприятий.
Аналитики подсчитали, что в минувшего году большая часть высоких и экстремальных загрязнений поверхностных вод произошла в Свердловской области – 29,2% всех инцидентов. Также в антирейтинг вошли Смоленская область – 8,1%, Мурманская область – 7,1%, Московская область – 5,6%, Красноярский край – 5,3%, Новосибирская область – 4,7%, Ямало-Ненецкий автономный округ – 3,5%, Челябинская область – 2,6%, Оренбургская область – 2,4% и Вологодская область – 1,8%.
Общее число выявленных загрязнений, по информации специалистов аудиторско-консалтинговой сети, выросло на 62%. Самыми распространенными загрязняющими веществами стали соединения марганца, легкоокисляемые органические вещества, соединения цинка, нитритный и аммонийный азот, соединения меди, никеля, общего железа, алюминия. Также в водоёмах стали часто фиксировать недостаток кислорода.
В Свердловской области в 2023 году было отмечено 806 таких экологических происшествий, из них: 604 высоких загрязнения – бассейны рек Тобол, Кама и малые водоёмы; 202 экстремальных загрязнения – реки Тальтия, Чёрная, Ольховка и 29 других.
По словам аналитиков, регион больше всех страдает от загрязнения рек из-за огромного количества промышленных предприятий.
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