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Трёх детей из горящего дома спасли пожарные в Реже
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Минувшей ночью в Реже в одном из частных домов на двух хозяев на улице Щербакова вспыхнул крупный пожар, площадь которого составила 252 квадратных метра.
Информация о возгорании поступила на мульти диспетчера в 00.39. К моменту прибытия спасателей здание было охвачено огнём. Через окно огнеборцы вытащили из горящего дома семь человек, в числе которых было трое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Локализовать огонь удалось в 01.24 и потушить в 02.37. Разбор сгоревших конструкций продолжался до 06.40. В тушении были задействованы семь спецмашины и 21 специалист МЧС.
Информация о возгорании поступила на мульти диспетчера в 00.39. К моменту прибытия спасателей здание было охвачено огнём. Через окно огнеборцы вытащили из горящего дома семь человек, в числе которых было трое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Локализовать огонь удалось в 01.24 и потушить в 02.37. Разбор сгоревших конструкций продолжался до 06.40. В тушении были задействованы семь спецмашины и 21 специалист МЧС.
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