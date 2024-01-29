Трёх детей из горящего дома спасли пожарные в Реже

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Реже в одном из частных домов на двух хозяев на улице Щербакова вспыхнул крупный пожар, площадь которого составила 252 квадратных метра.Информация о возгорании поступила на мульти диспетчера в 00.39. К моменту прибытия спасателей здание было охвачено огнём. Через окно огнеборцы вытащили из горящего дома семь человек, в числе которых было трое детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.Локализовать огонь удалось в 01.24 и потушить в 02.37. Разбор сгоревших конструкций продолжался до 06.40. В тушении были задействованы семь спецмашины и 21 специалист МЧС.