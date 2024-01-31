Четыре человека пострадали в лобовом столкновении под Берёзовским





– сказали в пресс-группе. «В отношении автоледи составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, за управление транспортным средством в состоянии опьянения и по статьи 12.24 части 2 КоАП РФ, за причинение вреда здоровью пострадавшим, помимо этого, автомобиль задержан и помещен на спецстоянку»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 4 февраля, под Берёзовским лоб в лоб столкнулись Chevrolet Aveo и Lada Vesta. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе восьмилетняя девочка, ехавшая в Chevrolet. Автоинспекторы винят в ДТП её маму.Авария произошла на 21-м километре трассы «Екатеринбург – Реж – Алапаевск» около 16.00. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, 43-летняя водительница иномарки не справилась с машиной из-за высокой скорости и вылетела на встречную полосу. Её восьмилетняя дочь, к счастью, пострадала несильно. Медики отпустили девочку домой после осмотра. А вот 66-летнему водителю отечественного автомобиля и его 61-летней и 65-летней пассажиркам потребовалась помощь – их доставили в больницу Берёзовского.Сотрудники ГИБДД проверили маму на состояние опьянение и обнаружили 0.404 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Женщина объяснила, что отмечала день рождение дома. После празднования, с её слов, она вместе с дочерью решила поехать к своему знакомому.