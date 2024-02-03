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В екатеринбургском аэропорту Кольцово перестали работать американские микроволновые сканеры досмотра

12.10 Среда, 7 февраля 2024
Фото: телеграм-канал СВЕТ-Екатеринбург, Вечерние ведомости
В екатеринбургском аэропорту Кольцово перестали работать микроволновые сканеры досмотра. Их ещё иногда называют «раздевающими» сканерами, поскольку их оператор видит на мониторе, что у человека скрыто в одежде или под одеждой, а летавшие самолётами наверняка помнят эти сканеры по необходимости вставать на специально размеченные «следы» и поднимать руки.

Впервые сообщения о неработающих сканерах появились от встревоженных безопасностью в аэропорту пассажиров весной 2022 года. Привычный путь для проходивших предполётный досмотр преграждал стул, который сотрудники аэропорта поставили внутрь сканера – по всей видимости, чтобы никто по привычке в него не зашёл.


Фото: телеграм-канал СВЕТ-Екатеринбург


В 2023 году Вечерние ведомости сделали запрос в пресс-службу аэропорта – с целью прояснить, по какой причине перестали работать сканеры, связано ли это с западными санкциями, и каким образом это скажется на безопасности пассажиров.


Очередь перед рамкой и неработающий сканер весной 2023 года. Фото: телеграм-канал СВЕТ-Екатеринбург


Однако в пресс-службе аэропорта опровергли сам факт неработающих сканеров.

Всё оборудование для предполетного досмотра, в том числе обозначенный сканер, в аэропорту исправно и применяется в разных конфигурациях по необходимости. Аэропорт Кольцово не испытывает проблем с техническим обслуживанием этого оборудования. Помимо сканера для досмотра пассажиров в аэропорту Кольцово, как и во всех аэропортах России и мира, используются стационарные металлодетекторы («рамки»), интроскопы, детекторы и другое оборудование

— сказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.


Таким образом в пресс-службе аэропорта даже не стали комментировать возможное влияние западных санкций на работу оборудования. Однако с тех пор сканер так и не заработал. Более того, недавно его и вовсе передвинули к краю зала, где проходит досмотр, и огородили ленточкой.


По состоянию на начало 2024 года сканер передвинули из центра зала ближе к стене. Фото: Вечерние ведомости


Отметим, что сканеры ProVision производит американская военно-промышленная компания L3Harris Technologies. В 2022 году США ввели ограничения на экспорт в Россию товаров двойного назначения, и перечень санкционных товаров периодически расширяется.

Справка. L3Harris Technologies — американская военно-промышленная компания, работающая в области электроники и информационных технологий. Образована в 2019 году в результате слияния компаний Harris Corporation и L3 Technologies. В настоящее время производит оборудование для сбора информации, создания телекоммуникационных сетей (в основном для военных ведомств США, Великобритании, Австралии), оборудование для спутников, системы контроля авиационного транспорта, оборудование для подготовки пилотов, прочее коммуникационное оборудование военного и гражданского назначения Основные производственные мощности находятся в США.


Сканеры ProVision перестали работать в аэропорту Кольцово как раз вскоре после введения правительством США санкций в 2022 году. Ранее неоднократно сообщалось, что проблемы с работой иностранного оборудования в России происходили не столько из-за отсутствия комплектующих, сколько из-за отключения программного обеспечения западными производителями. Впрочем, в случае с микроволновыми сканерами в аэропорту Кольцово официально это не признают.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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