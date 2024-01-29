Полуторагодовалая девочка выпала из окна третьего этажа в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Инцидент случился накануне в посёлке Исток в Октябрьском районе города. В отделе по делам несовершеннолетних ОП №6 сообщили, что малышка забралась на подоконник и вышла в открытое окно.Сейчас ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Ребёнка спас толстый слой снега, который смягчил падение.Сотрудники ПДН проводят проверку по факту инцидента.Предварительно установлено, что мать девочки оставила её под присмотром четырёхлетнего сына. О выбравшей из окна малышке женщине сообщили соседи.