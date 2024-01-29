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Полуторагодовалая девочка выпала из окна третьего этажа в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Инцидент случился накануне в посёлке Исток в Октябрьском районе города. В отделе по делам несовершеннолетних ОП №6 сообщили, что малышка забралась на подоконник и вышла в открытое окно.
Сейчас ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Ребёнка спас толстый слой снега, который смягчил падение.
Сотрудники ПДН проводят проверку по факту инцидента.
Предварительно установлено, что мать девочки оставила её под присмотром четырёхлетнего сына. О выбравшей из окна малышке женщине сообщили соседи.
Сейчас ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Ребёнка спас толстый слой снега, который смягчил падение.
Сотрудники ПДН проводят проверку по факту инцидента.
Предварительно установлено, что мать девочки оставила её под присмотром четырёхлетнего сына. О выбравшей из окна малышке женщине сообщили соседи.
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