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В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта в ДТП погиб человек
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 18 км дублера Сибирского тракта в Екатеринбурге в ДТП погиб пассажир. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Е1 сообщило, что в машине были молодые супруги Екатерина и Сергей Кокнаевы. В ДТП погиб Сергей, ему было 26 лет.
Очевидцы произошедшего рассказали полицейским, что водитель, двигалась по крайней левой полосе, после чего автомобиль резко повернул вправо и врезался в столб.
«По предварительным данным, водитель автомобиля «Хонда Фит» не справился с управлением и врезался в столб. В результате происшествия пассажир скончался»,
— написали в тг-канале ведомства.
Е1 сообщило, что в машине были молодые супруги Екатерина и Сергей Кокнаевы. В ДТП погиб Сергей, ему было 26 лет.
Очевидцы произошедшего рассказали полицейским, что водитель, двигалась по крайней левой полосе, после чего автомобиль резко повернул вправо и врезался в столб.
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