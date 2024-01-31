Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта в ДТП погиб человек

16.46 Воскресенье, 4 февраля 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 18 км дублера Сибирского тракта в Екатеринбурге в ДТП погиб пассажир. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Хонда Фит» не справился с управлением и врезался в столб. В результате происшествия пассажир скончался»,
— написали в тг-канале ведомства.


Е1 сообщило, что в машине были молодые супруги Екатерина и Сергей Кокнаевы. В ДТП погиб Сергей, ему было 26 лет.

Очевидцы произошедшего рассказали полицейским, что водитель, двигалась по крайней левой полосе, после чего автомобиль резко повернул вправо и врезался в столб.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Два человека пострадали в ДТП на Полевском тракте
31 января 2024
На Челябинском тракте столкнулись четыре автомобиля
03 февраля 2024
В Екатеринбурге хотят построить новый жилой квартал в районе Сибирского тракта
30 января 2024
Стали известны обстоятельства гибели водителя «КАМАЗа» на территории Сысертского района
30 января 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В круге втором. Громкое дело об убийстве в Екатеринбурге будут рассматривать с новой коллегией присяжных

Хроника запутанного дела с элементами комедии, драмы, детектива и мистического триллера
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:02 Под Екатеринбургом в смертельной аварии столкнулись машина и междугородний автобус
18:35 Полуторагодовалая девочка выпала из окна третьего этажа в Екатеринбурге
18:00 Прокуратура Первоуральска заинтересовалась ДТП, в котором пострадал ребенок
16:46 В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта в ДТП погиб человек
15:45 На встречу с Мизулиной ищут студентов УрФУ, которые «максимально лояльны» и «не с журналистики»
15:02 В Екатеринбурге умер журналист и политолог Эдуард Худяков
13:01 Полиция пришла на закрытую эротическую вечеринку в Екатеринбурге
11:54 В Свердловской области за два дня 114 водителей были отстранены от вождения
10:40 В Свердловской области водительница наехала на своего отца, который лежал на дороге
09:52 В Екатеринбург в ДТП пострадал 14-летний подросток
18:50 Прокуратура заинтересовалась инцидентом на борту «Уральских авиалиний»
18:14 Свердловская область вошла в топ-15 санаторного и оздоровительного туризма по итогам 2023
17:30 На Серовском тракте произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей в Свердловской области
16:28 В Артемовском районе лесорубы разбудили медведя
15:52 Жители поселка под Екатеринбургом жалуются на отключение света
13:54 На Челябинском тракте столкнулись четыре автомобиля
13:43 Планируется вынести на голосование 168 объектов по благоустройству в Свердловской области
12:05 В Екатеринбурге движение на улице Авангардная ограничат на год
11:50 За три года заключено более 140 тысяч договоров на догазификацию в Уральском федеральном округе
10:40 В Екатеринбурге на новой ветке в Солнечном не смог проехать трамвай-снегочист
21:18 Начальник ГИБДД Каменска-Уральского лишился поста
20:34 После жалоб на плесень пенсионер из Верхней Пышмы получит крупную компенсацию
20:01 Две девочки стали жертвами сексуального насилия в поезде Сургут – Екатеринбург
19:19 Мэрия Екатеринбурга отреагировала на сообщения о нападении собак в ЖК «Весна»
18:43 Автоинспекторы устранили с улиц Алапаевска опасного водителя
18:26 В свердловском посёлке Лёвиха женщина убила собутыльника
Все новости Свердловской области
19:02 В 2023 году в России было выдано рекордное число ипотек
18:36 В России впервые пройдёт олимпиада по промышленному программированию для школьников
17:56 Гастроэнтеролог рассказал о пользе бананов для сердца
17:32 ФАС возбудила 28 дел о завышении цен на топливном рынке
17:22 В Кении в результате пожара на АЗС пострадали более 200 человек, 2 погибли
16:52 Депутат Госдумы заявил, что в России появятся шпионы-патриоты
15:41 В Финляндии к масштабным забастовкам присоединился общественный транспорт
14:59 В ГД внесли законопроект, который повышает призывной возраст до 50 лет для получивших гражданство РФ
14:24 В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена адвокаты увидели серьезные нестыковки
21:58 Средний размер возможной ипотеки в России составляет 4,3 миллиона рублей
21:48 В Челябинске подняли оклады и премии мэру, чиновникам и бюджетникам
16:32 Четыре российских города попали в криминальный рейтинг мира
13:31 Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к 14 годам заключения за коррупцию
11:38 Денежные переводы из России в некоторые страны ближнего зарубежья сократились на 12%
18:44 Фермеры во Франции намерены протестовать еще как минимум пять дней
18:15 В Москве произошел пожар в здании столичного комитета КПРФ
15:44 В Финляндии из-за масштабной забастовки отменят более 500 авиарейсов и остановят поезда
12:20 Допрос о пристрастии. Как в коллегии присяжных заподозрили заинтересованное лицо
18:31 В Германии врачи университетских клиник объявили о забастовке
16:43 СК: в Чебоксарах учительница начальных классов пыталась поджечь школу
15:59 Во Франции проходят массовые акции протеста водителей такси
14:49 Мэр Кисловодска потребовал убрать цитату Барышникова со стены хореографической школы
13:57 Власти подтвердили сообщения о сбитом над ярославским НПЗ беспилотнике
13:34 Бельгия присоединилась к массовым протестам фермеров
12:49 В Тюмени из-за коммунальной аварии девушка упала в яму с кипятком
11:24 Во Франции протестующие фермеры предупредили об «осаде» Парижа
Все новости России и мира
20:02 Под Екатеринбургом в смертельной аварии столкнулись машина и междугородний автобус
18:35 Полуторагодовалая девочка выпала из окна третьего этажа в Екатеринбурге
18:00 Прокуратура Первоуральска заинтересовалась ДТП, в котором пострадал ребенок
16:46 В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта в ДТП погиб человек
15:45 На встречу с Мизулиной ищут студентов УрФУ, которые «максимально лояльны» и «не с журналистики»
15:02 В Екатеринбурге умер журналист и политолог Эдуард Худяков
13:01 Полиция пришла на закрытую эротическую вечеринку в Екатеринбурге
11:54 В Свердловской области за два дня 114 водителей были отстранены от вождения
10:40 В Свердловской области водительница наехала на своего отца, который лежал на дороге
09:52 В Екатеринбург в ДТП пострадал 14-летний подросток
18:50 Прокуратура заинтересовалась инцидентом на борту «Уральских авиалиний»
18:14 Свердловская область вошла в топ-15 санаторного и оздоровительного туризма по итогам 2023
17:30 На Серовском тракте произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей в Свердловской области
16:28 В Артемовском районе лесорубы разбудили медведя
15:52 Жители поселка под Екатеринбургом жалуются на отключение света
13:54 На Челябинском тракте столкнулись четыре автомобиля
13:43 Планируется вынести на голосование 168 объектов по благоустройству в Свердловской области
12:05 В Екатеринбурге движение на улице Авангардная ограничат на год
11:50 За три года заключено более 140 тысяч договоров на догазификацию в Уральском федеральном округе
10:40 В Екатеринбурге на новой ветке в Солнечном не смог проехать трамвай-снегочист
21:18 Начальник ГИБДД Каменска-Уральского лишился поста
20:34 После жалоб на плесень пенсионер из Верхней Пышмы получит крупную компенсацию
20:01 Две девочки стали жертвами сексуального насилия в поезде Сургут – Екатеринбург
19:19 Мэрия Екатеринбурга отреагировала на сообщения о нападении собак в ЖК «Весна»
18:43 Автоинспекторы устранили с улиц Алапаевска опасного водителя
18:26 В свердловском посёлке Лёвиха женщина убила собутыльника
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK