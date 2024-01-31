В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта в ДТП погиб человек



— написали в тг-канале ведомства. «По предварительным данным, водитель автомобиля «Хонда Фит» не справился с управлением и врезался в столб. В результате происшествия пассажир скончался»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

На 18 км дублера Сибирского тракта в Екатеринбурге в ДТП погиб пассажир. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.Е1 сообщило, что в машине были молодые супруги Екатерина и Сергей Кокнаевы. В ДТП погиб Сергей, ему было 26 лет.Очевидцы произошедшего рассказали полицейским, что водитель, двигалась по крайней левой полосе, после чего автомобиль резко повернул вправо и врезался в столб.