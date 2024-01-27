В Екатеринбурге умер журналист и политолог Эдуард Худяков

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сегодня утром, 4 февраля, умер журналист и политолог Эдуард Худяков. Об этом сообщило издание URA.RU.«У Эдуарда была тяжелая пневмония, сначала лежал дома под капельницами. Потом его перевели в 24-ю больницу, там поместили в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ. Сегодня в 10:05 Эдуарда не стало», — рассказал знакомый Худякова изданию.Эдуард Худяков начал свою карьеру журналиста в 1990-ом. Он был специальным корреспондентом «Интерфакс Урал» и ведущим аналитической программы «Эпилог» на АТН. В 1999 году на него напали возле доме, он получил ножевое ранение.С 2000-х он начал работать политтехнологом, пиарщиком и политологом.