Полиция пришла на закрытую эротическую вечеринку в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В ночь с 3 на 4 февраля полиция пришла на закрытую вечеринку с элементами БДСМ Blue Velvet, которая проходила в клубе «Фабрика» в центре Екатеринбурга. Об этом сообщили издание URA.RU и тг-канал «Свет Екатеринбург».Очевидцы рассказали изданиям, что полиция пришла через полчаса после начала вечеринки. Силовики переписывали паспортные данные участников.«Это был обычный, плановый, профилактический рейд, направленный на стабилизацию оперативной обстановки в столице Среднего Урала. В нем приняли участие не только сотрудники полиции, но и наши коллеги из других правоохранительных структур. <...> Результаты рейда анализируются для принятия мер реагирования в отношении самой организации », — рассказал изданию URA.RU полковник Горелых.Также Горелых рассказал, что силовики проверили 270 человек. По линии ГАИ было составлено 10 административных протоколов. Выявлено двое несовершеннолетних. Трое были оштрафованы за отказ от медицинского освидетельствования (статья 6.9 КоАП РФ).Горелых поделился сведениями, что подобные рейды будут проходить на регулярной основе по всей Свердловской области.